ماكرون يزور الصين لتفادي "تغيير مسار الحرب" في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيزور الصين في الفترة من الخامس إلى السابع من أبريل/ نيسان الحالي.

وكان قصر الإليزيه أكد في وقت سابق أن ماكرون سيستغل الزيارة "للعمل" مع نظيره شي جينبينغ على "عودة السلام" في أوكرانيا. وقال ماكرون في وقت سابق في بروكسل إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سترافقه "في جزء من برنامج الزيارة" انطلاقًا من مبدأ "الوحدة الأوروبية" الذي يمثل "شرطًا أساسيًّا لبناء شراكة متوازنة مع الصين".

وأكد الإليزيه أيضًا أن ماكرون سيحذر نظيره الصيني من اتخاذ “قرار كارثي” بتقديم دعم عسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال أحد مستشاري ماكرون، للصحفيين طالبًا عدم نشر اسمه إنه “إذا اتخذت الصين هذا القرار الكارثي، فسيكون له تأثير إستراتيجي كبير على النزاع”، مؤكدًا أن الصين قادرة على “تغيير مسار” هذه الحرب.