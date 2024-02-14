واشنطن تراجع تقارير تتهم إسرائيل بإلحاق الضرر بالمدنيين في غزة‎

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها تراجع تقارير تفيد بأن إسرائيل ألحقت أضراراً بالمدنيين خلال حربها على حركة حماس في قطاع غزة.

ووفق رويترز اعتمدت الولايات المتحدة في ذلك على "مجموعة خطوط إرشادية تستهدف ضمان التزام الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية".

وواجهت إدارة بايدن انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تصاعد ادعاءات تقول إن الأسلحة الأمريكية الصنع تستخدم في الهجمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.