مسؤول أمريكي: بلينكن قد يزور الصين قريبا

أعلن مسؤول أميركي، الثلاثاء، أنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيزور على الأرجح الصين خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تراجعت حدّة التوتّرات بين البلدين، والتي أدّت لإلغاء زيارة كان مقرّراً أن يقوم بها إلى بكين في شباط/فبراير الماضي.

وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه، إنّ "هذه الزيارة المرتقبة لم يتمّ تحديد موعد لها حتى الآن".

وتحاول أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم تخفيف حدّة التوتّرات التي أجّجها في شباط/فبراير، رصد السلطات الأميركية فوق أراضيها منطاداً صينياً قالت إنّ أغراضه عسكرية تجسّسية، في حين قالت بكين إنّه منطاد لأبحاث الطقس ضلّ طريقه.

وأدّى رصد هذا المنطاد وإسقاطه من قبل الولايات المتّحدة إلى إلغاء زيارة كان مقرّراً أن يقوم بها بلينكن إلى الصين في تلك الفترة.