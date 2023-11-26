البابا فرنسيس يتلو صلاة التبشير الملائكي من مقر إقامته بسبب إصابته برشح

تلا البابا فرنسيس الذي ألغى نشاطاته السبت، بسبب إصابته "برشح خفيف"، صلاة التبشير الملائكي الأحد، من مقر إقامته في بيت القديسة مارتا في الفاتيكان.

وكان المكتب الصحافي للكرسي الرسولي أعلن في وقت سابق، أن "البابا فرنسيس سيتلو صلاة التبشير الملائكي على الهواء مباشرة من كنيسة بيت القديسة مارتا، وأن الصلاة ستبث مباشرة عبر شاشات في ساحة القديس بطرس وعلى موقع فاتيكان نيوز على الإنترنت.

وعادة ما يتلو البابا صلاة التبشير الملائكي من نافذة القصر الرسولي المطلة على ساحة القديس بطرس.

وبسبب الرشح الخفيف الذي يعاني منه وأجرى على خلفيته فحوصات طبية السبت استبعدت خطر أي مضاعفات رئوية، تلا الأحد صلاة التبشير الملائكي من كنيسة القديسة مارتا.

وقال البابا قبل أن يقرأ أحد الرهبان الجالسين إلى جانبه النص الذي يقدم صلاة التبشير الملائكي، "اليوم لا أستطيع الذهاب إلى نافذة" القصر الرسولي "لأنني أعاني من مشكلة التهاب في رئتي".

وترأس شخصيا الصلاة قبل أن يفسح المجال أمام رجل الدين لتلاوة تتمة الصلاة.

وأكد الفاتيكان السبت، أن البابا فرنسيس يعتزم التوجه يوم الجمعة المقبل في الأول من كانون الأول/ ديسمبر إلى دبي، حيث من المقرر أن يشارك في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب28".

وسيلقي البابا الأرجنتيني، الذي جعل الدفاع عن البيئة إحدى ركائز حبريته، خطابًا خلال المؤتمر في 2 كانون الأول/ ديسمبر. ويتوقع أن يندّد بتقاعس البلدان المعنية ويحثّها على خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بشكل كبير.