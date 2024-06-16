دير شبيغل: ألمانيا تبحث تنفيذ عمليات ترحيل مهاجرين أفغان عبر أوزبكستان

تُجري الحكومة الألمانية محادثات مع أوزبكستان للسماح بتنفيذ عمليات ترحيل مهاجرين أفغان من ألمانيا إلى أفغانستان دون إجراء مشاورات مباشرة مع حركة طالبان.

ونقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن وفدًا من وزارة الداخلية الألمانية سافر إلى طشقند عاصمة أوزبكستان في أواخر مايو أيار لهذا الغرض.

واقترح الوفد على حكومة أوزبكستان إيصال أفغان مرشحين للترحيل إلى طشقند أولًا.

وذكر تقرير المجلة أن من الممكن نقلهم بعد ذلك إلى كابول عبر شركة الطيران الخاصة كام إير.

ولم تعلق وزارة الداخلية الألمانية بعد على هذا التقرير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن بلادها تدرس ترحيل مهاجرين أفغان يشكلون تهديدًا أمنيًا إلى وطنهم بعد أن تسببت واقعة طعن في مقتل شرطي، مما أثار مطالبات باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلًا لأن ألمانيا لا ترحّل الأشخاص إلى دول قد يواجهون فيها خطر الموت.