مع زيارة بلينكن إلى الصين.. تساؤلات عن صلابة موقف أمريكا بشأن تايوان
تحظى زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى العاصمة بكين، المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري، بأهمية كبيرة، كونها تأتي في خضم توتر العلاقات بين البلدين؛ بسبب ملفات عدة أبرزها ملف تايوان.
وأثارت تصريحات للمتحدثة باسم الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، حول "خطط أمريكية بشأن التخلي عن تايوان"، التساؤل عن مدى صلابة الموقف الأمريكي الداعم لتايبيه في أزمتها مع بكين.
وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها التي لم تنجح بضمّها منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1949، لكنها تؤكد أنها ستعيدها إلى سيادتها، إذا لزم الأمر بالقوة، فيما تتمسّك تايوان بحقها في الاستقلال.
وقالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، تشو فنغ ليان، إن الولايات المتحدة "وضعت خططًا في وقت مبكر بشأن التخلي عن تايوان في أي وقت"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وجاءت تصريحات تشو ليان في معرض ردّها على تقرير لوسائل إعلام أجنبية بشأن "خطة أمريكية لإجلاء مواطنيها من تايوان".
وقالت المتحدثة: "بعض السياسيين الأمريكيين ظلوا لبعض الوقت يتشدقون بتعزيز السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، لكنهم في الواقع يقومون باستفزازات من خلال بيع الأسلحة إلى تايوان بشكل مستمر".
وأضافت تشو ليان، أن ما يسمى بـ "خطة الإجلاء" توضح للجميع أن الولايات المتحدة استخدمت تايوان فقط كبيدق لاحتواء الصين، وستتخلى عنها في أي وقت.
وتابعت: "أهالي تايوان سيكونون قادرين على تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة تقدم الدعم أو تسبب الأذى لهم، وكذلك بإمكانهم تقييم ما إذا كانت سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي تتصرف كحارس أم تسبب الضرر للجزيرة".
واليوم الأربعاء، سلطت صحيفة "تايبيه تايمز" الضوء على تقرير لموقع Messenger الإخباري يتحدث عن خطط لإجلاء الأمريكيين الذين يعيشون في تايوان، نقلًا عن ثلاثة مصادرـ قالت إنها "على دراية بالأمر".
وقال أحد المصادر، الذي تم تحديده على أنه مسؤول استخباراتي أمريكي كبير، للموقع الإخباري: "التخطيط كان جاريًا منذ ستة أشهر على الأقل، لكنه اشتد خلال الشهرين الماضيين".
وأضافت "تايبيه تايمز"ـ أنه لدى سؤال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الإثنين الماضي، عن التقرير في مؤتمر صحفي، أكد أن "إجلاء المواطنين الأمريكيين من مناطق الصراع ليس سياسة روتينية".
وقال كيربي إن الولايات المتحدة لم تر "أي مؤشر" على أن الوضع في تايوان يستدعي مراجعة سياستها بشأن إجلاء المواطنين الأمريكيين من مناطق الصراع، لكنه لم يكشف عما إذا كانت تستعد لذلك.
بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه تحدث هاتفيًا مع نظيره الصيني، تشين غانغ، وكتب على "تويتر": "تحدثت هاتفيًا الليلة مع عضو مجلس الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين غانغ.. ناقشنا الجهود الجارية لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة فضلًا عن قضايا ثنائية وعالمية".
فيما نقلت "شينخوا" عن الوزير الصيني غانغ، قوله الأربعاء، إنه "يتعين على الولايات المتحدة احترام موقف الصين بشأن مسألة تايوان، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، والتوقف عن تقويض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية باسم المنافسة".
ولفتت الوكالة، إلى أن تصريحات غانغ جاءت خلال المحادثة الهاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، إذ شرح غانغ خلالها مواقف الصين الرسمية بشأن مسألة تايوان وغيرها من المسائل الرئيسة.
وقال الوزير الصيني خلال المحادثة، إن العلاقات الصينية-الأمريكية "تواجه منذ بداية العام صعوبات وتحديات جديدة، ومن الواضح تمامًا من المسؤول عنها".
وأضاف أن "الصين تنظر دائمًا للعلاقات الصينية الأمريكية وتتعامل معها وفقًا للمبادئ التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ، والمتمثلة في الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".
وحث غانغ الولايات المتحدة على "اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ التوافق المهم" الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في قمة مجموعة العشرين في بالي، واحترام التزاماتها ذات الصلة.
ومن المقرر أن يسافر بلينكن إلى الصين في نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن ألغى زيارة كانت مقررة في شباط/ فبراير الماضي، بسبب تحليق منطاد صيني مشتبه به فوق أراضي الولايات المتحدة.