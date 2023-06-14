مع زيارة بلينكن إلى الصين.. تساؤلات عن صلابة موقف أمريكا بشأن تايوان

تحظى زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى العاصمة بكين، المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري، بأهمية كبيرة، كونها تأتي في خضم توتر العلاقات بين البلدين؛ بسبب ملفات عدة أبرزها ملف تايوان.

وأثارت تصريحات للمتحدثة باسم الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، حول "خطط أمريكية بشأن التخلي عن تايوان"، التساؤل عن مدى صلابة الموقف الأمريكي الداعم لتايبيه في أزمتها مع بكين.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها التي لم تنجح بضمّها منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1949، لكنها تؤكد أنها ستعيدها إلى سيادتها، إذا لزم الأمر بالقوة، فيما تتمسّك تايوان بحقها في الاستقلال.

وقالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، تشو فنغ ليان، إن الولايات المتحدة "وضعت خططًا في وقت مبكر بشأن التخلي عن تايوان في أي وقت"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".