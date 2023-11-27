بايدن: حماس أطلقت سراح رهينة أمريكية عمرها 4 أعوام

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حركة حماس الفلسطينية أطلقت، الأحد، سراح طفلة أمريكية تبلغ من العمر أربعة أعوام كانت تحتجزها في غزة وإنها عادت إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه يعمل على إطلاق سراح آخرين.

وأضاف بايدن أن الطفلة أبيجيل إيدان شهدت مقتل والديها على يد مقاتلي حماس خلال هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وأنها احتُجزت رهينة منذ ذلك الحين. وقال إنها أتمت الرابعة من العمر أثناء احتجازها.

وقال في مؤتمر صحفي "ما تحملته (الطفلة) لا يمكن تصوره".

وأُطلق سراح الطفلة في إطار اتفاق لتحرير 50 من الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن 150 فلسطينيا من سجونها خلال فترة هدنة مدتها أربعة أيام.

ووجهت عائلة الطفلة الشكر للرئيس الأمريكي والحكومة القطرية على جهودهما في إطلاق سراح إيدان.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن تحدث مع أفراد من عائلة إيدان في الولايات المتحدة وإسرائيل بعد إطلاق سراحها.

وأطلقت حماس سراح 17 رهينة الأحد ومن المتوقع أن تطلق إسرائيل 39 أسيرا فلسطينيا في المقابل.

والهدنة هي أول توقف للحرب منذ أن اجتاح مقاتلو حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبروقتلوا 1200 شخص واحتجزوا نحو 240 آخرين حسبما أعلنت إسرائيل. وتصف حماس أنشطتها بأنها مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

وردا على هذا الهجوم، تعهدت إسرائيل بالقضاء على مسلحي حركة حماس التي تدير قطاع غزة، وأمطرت القطاع بالقنابل والقذائف وشنت هجوما بريا في الشمال. وقالت السلطات الصحية الفلسطينية أمس السبت إن نحو 14800 شخص قتلوا حتى الآن، 40 بالمئة منهم تقريبا من الأطفال. كما أدت الحرب إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وفي اتصال مع بايدن اليوم الأحد، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي على "جهوده الدؤوبة للمساعدة في التوسط والتنفيذ الكامل" لاتفاق التبادل وفقا لما ذكره البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن الزعيمين اتفقا على مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وسيظلان "على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة".

وقال بايدن إنه يتوقع أن تطلق حماس سراح رهائن أمريكيين آخرين. وأضاف أنه يرغب في تمديد وقف القتال ما دام يُطلق سراح رهائن.

وتابع "لن نتوقف عن العمل لحين إعادة جميع الرهائن إلى ذويهم".