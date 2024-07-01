اليسار الفرنسي يواجه "اليمين المتطرف" بالانسحاب من الجولة الثانية

انسحب نحو مئة مرشح يساري ووسطي تابعين لحزب إيمانويل ماكرون، من السباق الانتخابي في فرنسا، اليوم الاثنين، وذلك قبل الجولة الثانية من التشريعيات، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وأعلن المرشحان الوحيدان للجبهة الشعبية الجديدة اليسارية اللذان حصلا على ما يكفي من الأصوات للوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في إقليم مارن، انسحابهما لسد الطريق على مرشحي حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، الذي جاء في المركز الأول.

واتخذ ستيفان بيرويل، المرشح المتمرد في الدائرة الثانية، هذا القرار في مواجهة "خطر كبير للغاية"، وهو "جلب نائب آخر إلى التجمع الوطني وتقريبه من المقاعد الـ 289" المرادفة للأغلبية المطلقة.