بعد اجتماع فيديو بين شي وبوتين.. أمريكا: قلقون إزاء علاقة الصين وروسيا

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الجمعة، أنه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين وأشاد بمقاومة البلدين في مواجهة "الضغوط" الغربية.

وقال بوتين: "في سياق ضغوط غير مسبوقة واستفزازات من الغرب، نحن ندافع عن مواقفنا المبدئية"، قبل أن يعلن عن رغبته في "تعزيز التعاون بين القوات المسلّحة لروسيا والصين"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأوضح بوتين، أنه يتوقع قيام جين بينغ بزيارة دولة لروسيا في ربيع عام 2023.

وفي تصريحات في بداية اجتماع عبر رابط فيديو بين الزعيمين بثت على التلفزيون الرسمي، قال بوتين: "نتوقع زيارة منك، الرئيس العزيز، الصديق العزيز، نتوقع منك زيارة دولة في الربيع المقبل إلى موسكو".

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الصيني "ستظهر للعالم مدى تقارب العلاقات الروسية الصينية".