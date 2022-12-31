بعد اجتماع فيديو بين شي وبوتين.. أمريكا: قلقون إزاء علاقة الصين وروسيا
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قلقة بسبب مساندة الصين لروسيا مع استمرار موسكو في غزو أوكرانيا، وذلك بعدما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ اجتماعًا بالفيديو.
وقال متحدث باسم الوزارة: "تدّعي بكين الحياد، لكن سلوكها يوضح أنها مازالت تستثمر في علاقات قوية مع روسيا" مضيفًا أن واشنطن "تراقب أنشطة بكين عن قرب"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الجمعة، أنه يريد تعزيز التعاون العسكري مع بكين وأشاد بمقاومة البلدين في مواجهة "الضغوط" الغربية.
وقال بوتين: "في سياق ضغوط غير مسبوقة واستفزازات من الغرب، نحن ندافع عن مواقفنا المبدئية"، قبل أن يعلن عن رغبته في "تعزيز التعاون بين القوات المسلّحة لروسيا والصين"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأوضح بوتين، أنه يتوقع قيام جين بينغ بزيارة دولة لروسيا في ربيع عام 2023.
وفي تصريحات في بداية اجتماع عبر رابط فيديو بين الزعيمين بثت على التلفزيون الرسمي، قال بوتين: "نتوقع زيارة منك، الرئيس العزيز، الصديق العزيز، نتوقع منك زيارة دولة في الربيع المقبل إلى موسكو".
وأشار إلى أن زيارة الرئيس الصيني "ستظهر للعالم مدى تقارب العلاقات الروسية الصينية".