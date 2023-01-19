صحيفة بريطانية: اعتقال وإعدام أكبري تم "بالتعاون مع شمخاني"

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن اعتقال وإعدام علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسية المزدوجة (البريطانية والإيرانية)، تم عن طريق "تعاون أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني ليثبت ولاءه للجمهورية الإسلامية".

وكشفت الصحيفة، في تقرير لها نشره موقع "إندبندنت فارسي"، الخميس، بعنوان "لماذا منحت بريطانيا الجنسية لعلي رضا أكبري وهو إسلامي، بمساعدة حكومة حزب العمال أواخر العقد الأول من القرن الحالي؟"، تفاصيل عن قضية الأخير.

وقالت إنه "بعد إعدام علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع السابق وأحد المقربين من علي شمخاني، أثيرت تساؤلات عنه".

ويتناول هذا التقرير حياة أكبري، بما في ذلك هجرته من إيران إلى بريطانيا مع أسرته في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأضافت الصحيفة أنه "كان في الأربعين من عمره عندما انتقل إلى بريطانيا مع زوجته مريم وابنتيه عطفة وفائزة"، مشيرة إلى أن "أكبري حصل أولاً على تأشيرة استثمار، وبعد بضع سنوات على جواز سفر بريطاني".

وبعد وصولها إلى بريطانيا، عاشت عائلة أكبري في حي هامرسميث غرب العاصمة لندن، وبدأت عاطفة أكبري الدراسة في إحدى جامعات لندن، فيما التحقت شقيقتها الصغرى فائزة بمدرسة ثانوية محلية، وكان الأب يعمل أيضًا في الأنشطة الاقتصادية.

وذكرت "ديلي ميل" أن أكبري هو أول مواطن بريطاني يُعدم خلال الأربعين عامًا الماضية؛ لذلك ليس من المستغرب أن يؤدي هذا الإعدام إلى "أزمة دبلوماسية بين طهران ولندن"، وحتى الأمير هاري، دخل في هذه الحادثة.

وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إلى جزء من السيرة الذاتية للأمير هاري تحدث فيه عن "مقتل 25 شخصًا" من قوات "طالبان"؛ وقد أطلقت طهران على هؤلاء القتلى تسمية "الأبرياء" في أفغانستان، وزعمت أن بريطانيا "ليست في وضع يسمح لها بإخبار الآخرين بحقوق الإنسان".

ولفتت الصحيفة البريطانية في هذا التقرير إلى تفاصيل مزاعم إيران التي أعدمت أكبري بدعوى أنه "جاسوس"، وعلى سبيل المثال، قيل إنه "أصيب بجلطة دماغية واضحة خلال رحلة اقتصادية إلى فيينا في عام 2008 وإن زوجته وبناته تمكَّنَّ من إيجاد طريقة لمغادرة إيران حتى تتمكن بريطانيا من إيوائهن".

فيما قالت عائلة علي رضا أكبري إن هذه القصص "ليست صحيحة ولم يتم تقديم أي دليل في هذا الصدد".