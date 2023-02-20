جاووش أوغلو: إدارة بايدن تدعم مطالبنا بشأن طائرات F16

وأضاف أن موقف تركيا الواضح دعما لسيادة أوكرانيا كان مهما.

وتابع: "لا تتفق الولايات المتحدة وتركيا في كل القضايا، لكنها شراكة صمدت في وجه التحديات".

في المقابل، قال جاووش أوغلو إنه ينبغي على كل الأطراف في الحلف إقناع السويد على نحو خاص باتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مخاوف أنقرة والحصول على دعمها لمساعي الانضمام للحلف.

والأحد، أعلن بلينكن، بعد وصوله تركيا، عن مساعدات إضافية بمئة مليون دولار لإغاثة منكوبي الزلزال الذي أودى بأكثر من 45 ألف شخص في الأراضي التركية والسورية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي الذي حطّت طائرته في قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب شرق تركيا، إلى البلاد وافدا من ألمانيا حيث شارك في مؤتمر ميونيخ للأمن، في زيارة يسعى من خلالها لتأكيد دعم الولايات المتحدة لحليفتها التي دمّرها الزلزال.