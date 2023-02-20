جاووش أوغلو: إدارة بايدن تدعم مطالبنا بشأن طائرات F16
قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الاثنين، إنه ناقش مسألة مقاتلات إف-16 مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مشيرا إلى أن تركيا تريد من الإدارة الأمريكية إحالة الإخطار الرسمي بشأن المقاتلات إلى الكونغرس.
وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مع بلينكن: "إدارة بايدن تدعم مطالبنا بشأن طائرات الـ(F-16) ونرجو ألا يعرقل الكونغرس ذلك".
وتابع وزير الخارجية التركي: "لا يمكننا شراء مقاتلات F16 وفق شروط تقييدية".
وفي ما يخص انضمام السويد وفنلندا للناتو، قال الوزير الأمريكي إن واشنطن تدعم بقوة انضمام السويد وفنلندا بسرعة لحلف شمال الأطلسي، بالنظر إلى الخطوات التي اتخذتها الدولتان بالفعل، في الوقت الذي أكد فيه نظيره التركي مجددا الحاجة لخطوات ملموسة أكثر.
وقال: "الولايات المتحدة تدعم بقوة انضمام (السويد وفنلندا) في أسرع وقت ممكن.. توسيع حلف شمال الأطلسي بانضمام السويد وفنلندا ليس قضية ثنائية".
وأضاف أن موقف تركيا الواضح دعما لسيادة أوكرانيا كان مهما.
وتابع: "لا تتفق الولايات المتحدة وتركيا في كل القضايا، لكنها شراكة صمدت في وجه التحديات".
في المقابل، قال جاووش أوغلو إنه ينبغي على كل الأطراف في الحلف إقناع السويد على نحو خاص باتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مخاوف أنقرة والحصول على دعمها لمساعي الانضمام للحلف.
والأحد، أعلن بلينكن، بعد وصوله تركيا، عن مساعدات إضافية بمئة مليون دولار لإغاثة منكوبي الزلزال الذي أودى بأكثر من 45 ألف شخص في الأراضي التركية والسورية.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي الذي حطّت طائرته في قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب شرق تركيا، إلى البلاد وافدا من ألمانيا حيث شارك في مؤتمر ميونيخ للأمن، في زيارة يسعى من خلالها لتأكيد دعم الولايات المتحدة لحليفتها التي دمّرها الزلزال.
وانطلاقا من هذه القاعدة يتم نقل المساعدات الإنسانية، خصوصا الأمريكية، لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال الذي وقع في السادس من شباط/ فبراير وبلغت شدّته 7,8 درجات.
واستقل بلينكن مروحية أقلعت من القاعدة الجوية في جولة تفقدية لمحافظة هاتاي المدمّرة في جنوب شرق تركيا.
والزلزال هو أسوأ كارثة تواجهها تركيا المعاصرة.