تقرير عبري: تحولات دولية ستؤدي إلى استئناف المحادثات النووية مع إيران

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن مسؤولين أمنيين في إسرائيل، يقدّرون أن تحولات مرتقبة على الساحة الدولية ستؤدي إلى استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى.

وأضافت الصحيفة أن "التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الولايات المتحدة معنية بالتوقيع على اتفاق نووي مع إيران، على الرغم من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي بأن الاتفاق قد مات".

وأوضحت أن "إسرائيل تنظر لأقوال بايدن على أنها زلة لسان أكثر من كونها تصريحات مُلزمة"، وذلك بالرغم من تصريحات المتحدث لشؤون الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الذي أكد أنه "لا يوجد أي تقدم في المحادثات، وأنه لا يتوقع تقدما في المستقبل القريب".

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم، إن "المستوى العسكري الأمريكي يؤيد توقيع اتفاق نووي مع إيران؛ لكن العقبة الأساسية في الوقت الحالي هي دعم إيران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا".