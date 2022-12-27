تقرير عبري: تحولات دولية ستؤدي إلى استئناف المحادثات النووية مع إيران
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن مسؤولين أمنيين في إسرائيل، يقدّرون أن تحولات مرتقبة على الساحة الدولية ستؤدي إلى استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى.
وأضافت الصحيفة أن "التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الولايات المتحدة معنية بالتوقيع على اتفاق نووي مع إيران، على الرغم من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي بأن الاتفاق قد مات".
وأوضحت أن "إسرائيل تنظر لأقوال بايدن على أنها زلة لسان أكثر من كونها تصريحات مُلزمة"، وذلك بالرغم من تصريحات المتحدث لشؤون الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الذي أكد أنه "لا يوجد أي تقدم في المحادثات، وأنه لا يتوقع تقدما في المستقبل القريب".
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم، إن "المستوى العسكري الأمريكي يؤيد توقيع اتفاق نووي مع إيران؛ لكن العقبة الأساسية في الوقت الحالي هي دعم إيران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا".
وأضافوا أن "الاعتقاد في واشنطن هو أن الاحتجاجات الداخلية في إيران والوضع الاقتصادي فيها؛ من شأنها أن تؤدي إلى عودة طهران للمفاوضات النووية المتوقفة منذ عدة أشهر".
وحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن "تل أبيب متخوفة من اتساع التأثير الإيراني لمناطق جديدة في الشرق الأوسط"، مؤكدين أن "أجهزة الأمن رصدت اتساعا للنفوذ الإيراني في عدد من دول الشرق الأوسط، خاصة الدول المحيطة بإسرائيل".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه "يسود إجماع في أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 بتشجيع من رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها، بنيامين نتنياهو، كان خطأ إستراتيجيا".
ولفتت مصادر في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، إلى أن "الانسحاب من الاتفاق لم ترافقه خطة عمل بديلة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني"، متابعةً: "إيران موجودة حاليا في أفضل وضع منذ أن بدأت تعمل على هذا البرنامج".
ونقلت "هآرتس" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، إن "حكومة نتنياهو السابقة لم تعمل بشكل كاف من أجل منع إيران من تطوير قنبلة نووية، كما أن الجميع اعتقد أن الضغوط الاقتصادية ستجبر طهران على التراجع؛ لكن من الواضح أن هذا كان خطأً".
وأضاف المصدر: "في المقابل حكومة التغيير المنتهية ولايتها رصدت مليارات الدولارات من أجل وضع بديل عسكري، وتم في هذا الإطار وضع خطط عمل جديدة وشراء أسلحة متطورة، كما عززت الحكومة الإسرائيلية التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة".
وشدد على أنها "لا توجد قدرة ملائمة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني دون دعم وتعاون مع الولايات المتحدة"، مضيفاً: "وكل من يقول غير ذلك، لا يقول الحقيقة".
وقالت الصحيفة العبرية إن "إسرائيل ترى أن الولايات المتحدة لا تعمل ضد التموضع الإيراني في الشرق الأوسط، وأن صفقات الأسلحة التي نقلت فيها إيران أسلحة لروسيا، تشمل تعهدًا روسيًا بنقل أسلحة إلى لبنان والمساعدة في التموضع الإيراني في سوريا".