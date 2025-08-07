لردع "التهديدات الشمالية".. سول وواشنطن تطلقان تدريبات عسكرية واسعة

أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن إطلاق تدريبات عسكرية سنوية واسعة النطاق هذا الشهر، بهدف تعزيز الاستعداد لمواجهة "التهديدات المتزايدة" من كوريا الشمالية.

وتُعرف التدريبات باسم "أولتشي فريدم شيلد"، وهي الثانية من نوعها ضمن سلسلة مناورات سنوية تُجرى في كوريا الجنوبية، بعد تدريبات سابقة نُفذت في مارس/آذار الماضي.

وتشمل هذه المناورات عادة تدريبات محاكاة حاسوبية لمراكز القيادة، إضافة إلى مناورات ميدانية مشتركة يشارك فيها آلاف الجنود.

ووفقًا للإعلان الرسمي، ستُجرى التدريبات في الفترة بين 18 و28 أغسطس/آب، ومن المتوقع أن تثير رد فعل غاضب من كوريا الشمالية، التي تعتبر هذه المناورات بمثابة "تدريبات على الغزو"، وتستخدمها في العادة ذريعة لتصعيد استعراضاتها العسكرية وإجراء تجارب صاروخية أو نووية.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، لي سونغ جون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القوات الأمريكية في البلاد، إن حوالي 18,000 جندي كوري جنوبي سيشاركون في هذه التدريبات.

ولم تُفصح القوات الأمريكية عن عدد الجنود الأمريكيين المشاركين.