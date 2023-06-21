الخارجية الصينية: وصف بايدن لشي بالدكتاتور "منافٍ للمنطق"
اعتبرت الصين، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي وصف بها نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه دكتاتور، "منافية للمنطق" وتنتهك بشدة الكرامة الصينية.
واعتبرت وزارة الخارجية الصينية، أن تصريحات بايدن "تنتهك بشدة الكرامة السياسية للصين وتصل إلى حد الاستفزاز السياسي العلني".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن الصين مستاءة بشدة وترفض تمامًا هذه التصريحات.
تصريحات بايدن، جاءت بعد يوم واحد، من زيارة قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين، استهدفت تخفيف التوتر بين البلدين.
وقال بايدن "إسقاط ذلك المنطاد بما عليه من معدات تجسس جعل شي جين بينغ منزعجًا للغاية"، وأضاف في حفل لجمع تبرعات في كاليفورنيا "هذا مصدر إحراج كبير للدكتاتوريين. عندما لا يعرفون ما يحدث. لم يكن من المفترض أن يذهب هذا (المنطاد) إلى هناك. لقد خرج عن المسار".
وفي فبراير/ شباط الماضي أسقطت السلطات الأمريكية ما يُشتبه في أنه منطاد تجسس صيني فوق مجالها الجوي الأمريكي؛ ما زاد من حدة التوتر، إلى جانب تبادل الزيارات بين المسؤولين الأمريكيين والتايوانيين زاد أيضًا التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة.