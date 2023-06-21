الخارجية الصينية: وصف بايدن لشي بالدكتاتور "منافٍ للمنطق"

اعتبرت الصين، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي وصف بها نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه دكتاتور، "منافية للمنطق" وتنتهك بشدة الكرامة الصينية.

واعتبرت وزارة الخارجية الصينية، أن تصريحات بايدن "تنتهك بشدة الكرامة السياسية للصين وتصل إلى حد الاستفزاز السياسي العلني".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن الصين مستاءة بشدة وترفض تمامًا هذه التصريحات.