رغم التوترات على الأرض.. التعاون الروسي الأمريكي في الفضاء مستمر

اتفقت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوزموس"، ووكالة "ناسا" الأمريكية، اليوم الخميس، على تمديد برنامج الرحلات الفضائية المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية حتى عام 2025، رغم التوترات بين البلدين التي أججتها الحرب في أوكرانيا.

وقالت الخدمة الصحفية للوكالة الروسية في بيان "من أجل الحفاظ على موثوقية عمل محطة الفضاء الدولية ككل ولضمان وجود ممثل واحد على الأقل من وكالة روسكوزموس في الجزء الروسي ووجود ممثل واحد على الأقل لناسا في الجزء الأمريكي، تم التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الأمريكيين لمواصلة الرحلات الفضائية حتى عام 2025".

كما أوضحت الوكالة الروسية، أنها وقَّعت في يوليو وديسمبر الماضيين، على تعديلين على الاتفاقية المبرمة بين روسكوزموس وناسا بشأن رحلات الأطقم المشتركة على المركبات الفضائية المأهولة الروسية والأمريكية.