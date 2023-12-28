رغم التوترات على الأرض.. التعاون الروسي الأمريكي في الفضاء مستمر
اتفقت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوزموس"، ووكالة "ناسا" الأمريكية، اليوم الخميس، على تمديد برنامج الرحلات الفضائية المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية حتى عام 2025، رغم التوترات بين البلدين التي أججتها الحرب في أوكرانيا.
وقالت الخدمة الصحفية للوكالة الروسية في بيان "من أجل الحفاظ على موثوقية عمل محطة الفضاء الدولية ككل ولضمان وجود ممثل واحد على الأقل من وكالة روسكوزموس في الجزء الروسي ووجود ممثل واحد على الأقل لناسا في الجزء الأمريكي، تم التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الأمريكيين لمواصلة الرحلات الفضائية حتى عام 2025".
كما أوضحت الوكالة الروسية، أنها وقَّعت في يوليو وديسمبر الماضيين، على تعديلين على الاتفاقية المبرمة بين روسكوزموس وناسا بشأن رحلات الأطقم المشتركة على المركبات الفضائية المأهولة الروسية والأمريكية.
وينص الاتفاق الجديد على أن "الرحلات الفضائية الروسية الأمريكية المتبادلة تنص على أن كل رحلة لمركبة فضائية روسية سترسل معها رائد فضاء أمريكيًّا واحدًا إلى محطة الفضاء الدولية، كما سيضم طاقم كل مركبة فضائية أمريكية رائدَ فضاءٍ روسيًّا واحدًا أيضًا".
وبحسب روسكوزموس "يعد ذلك ضروريًّا حتى لا يتم ترك الأجزاء الروسية أو الأمريكية من المحطة فارغة في حال حدوث تغييرات غير متوقعة".
وأشارت روسكوزموس إلى أنه في أبريل 2023، أبلغ المدير العام للمؤسسة الحكومية، يوري بوريسوف، رؤساء وكالات الفضاء في الدول الشريكة في مشروع محطة الفضاء الدولية بموافقة الحكومة على تمديد مشاركة روسيا في المشروع حتى عام 2028 إلا أن الاتفاق مع أمريكا سيكون ممتدًا حتى 2025 فقط.
ومن المرتقب أن تنطلق رحلة فضاء روسية إلى المحطة في النصف الأول من عام 2024، باستخدام مركبة "Soyuz MS-25" الروسية وكذلك سيكون هناك رحلة للمركبة الأمريكية "Crew Dragon" في الفترة ذاتها تقريبًا، بحسب ما أشارت إليه وكالة الفضاء الروسية في بيانها.