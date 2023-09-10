تقارير حول زيارة قريبة لزعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أن من المتوقع أن يسافر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا في وقت قريب.

وقالت الوكالة إن الزعيم، الذي حضر جلسة تصوير مع مشاركين في الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس البلاد، سيسافر إلى مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضحت أن اللقاء يهدف لمناقشة إمدادات الأسلحة وأوجه أخرى للتعاون العسكري، وذلك على الأرجح على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر أن يبدأ اليوم الأحد.

والتزمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الصمت بشأن الرحلة، التي ورد أول تقرير بشأنها في صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.

في الوقت ذاته، قالت المخابرات الكورية الجنوبية إن الزيارة محتملة، فيما قال الكرملين إنه "ليس لديه ما يقوله" بهذا الشأن، بحسب وكالة "رويترز".

ونفت كوريا الشمالية وروسيا أن هناك مفاوضات بينهما بشأن الأسلحة، لكن الولايات المتحدة قالت الأسبوع الماضي إن مثل هذه المحادثات تمضي قُدمًا بشكل نشط وحذَّرت من أنه سيكون من الخطأ أن يقدّم كيم أسلحة يمكن أن يستخدمها بوتين في أوكرانيا.