فرنسا: سندعم جهود "إيكواس" لإحباط محاولة الانقلاب في النيجر

وقالت كولونا في وقت سابق، إن أمام المجلس العسكري في نيامي مهلة حتى غد الأحد لتسليم السلطة، وإلا فإن تهديد الدول الأعضاء في إيكواس بالتدخل العسكري يجب أن يؤخذ "على محمل الجد".

وصرحت للإذاعة الفرنسية بأن "التهديد منطقي".

ولم تحدد فرنسا ما إذا كان الدعم الذي تتحدث عنه سيشمل دعما عسكريا لتدخل إيكواس في النيجر.