الشرطة الصينية تعتدي على صحفي من "بي بي سي" أثناء تغطيته احتجاجًا

وشنغهاي واحدة من بين عدد من المدن الصينية التي شهدت احتجاجات على قيود "كوفيد-19" الصارمة والتي اندلعت في الأيام الأخيرة بعد حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد، وفق وكالة "رويترز".

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي رجلًا قال صحفيون آخرون إنه لورانس، يعتقله رجال يرتدون زي الشرطة.

وقالت الهيئة إنها لم تحصل على تفسير رسمي مقنع بشأن احتجاز الصحفي.

وقالت "بي بي سي": "لم نتلق أي تفسير رسمي أو اعتذار من السلطات الصينية أكثر من ادعاء المسؤولين الذين أفرجوا عنه فيما بعد أنهم اعتقلوه لمصلحته في حال أصيب بكوفيد من الحشد".

كما أوقفت الشرطة شخصين اليوم الاثنين، في شنغهاي في موقع تجمع متظاهرين احتجاجًا على القيود الصحية المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 وللمطالبة بحريات أكبر.

وردًّا على سؤال حول سبب التوقيف، قال شرطي لوكالة "فرانس برس" إن أحد الشخصين "لم يذعن لتدابيرنا" طالبًا من الصحافي توجيه السؤال إلى سلطات الشرطة المحلية لمزيد من التفاصيل.

وكان عناصر من الشرطة يأخذون أشخاصًا آخرين جنبًا ويطلبون منهم حذف صور عن هواتفهم.

وصباح اليوم الاثنين، أعيد فتح الطرق التي أغلقت مساء الأحد مع انتشار أقل للشرطة، إلا أن كُتلًا زرقاء نصبت على امتداد الأرصفة لمنع أي تجمع جديد.