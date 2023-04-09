إسرائيل: عناصر فلسطينية وراء إطلاق الصواريخ من سوريا
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن التقدير داخل المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية يشير إلى وقوف فصائل فلسطينية خلف إطلاق الصواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل في وقت سابق من الليلة الماضية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية، إن: "التقديرات في النظام الأمني تشير إلى أن منظمات فلسطينية متواجدة في جنوب سوريا هي من أطلقت الصواريخ".
وأوضحت أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تستبعد أيضًا تورط إيران بعملية إطلاق الصواريخ نحو الحدود الشمالية الإسرائيلية".
وأضافت: "اختار الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف تابعة للجيش السوري لتأكيد مسؤولية النظام الرسمي في سوريا على حادثة إطلاق الصواريخ".
وبينت أن الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي كان يهدف للرد على حادثة إطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى حادثة تسلل الطائرة المسيرة التي حدثت قبل نحو أسبوع من سوريا باتجاه إسرائيل.
وفي سياق متصل، تستعد المؤسسة الأمنية داخل إسرائيل لأيام من التصعيد في جنوب إسرائيل عند حدودها مع غزة، وكذلك في الشمال عند الحدود مع سوريا ولبنان.
وذكر موقع "والا" العبري، أن سلاح البحرية الإسرائيلي رفع حالة التأهب في أعقاب التصعيد الأمني الذي حدث خلال الأيام الماضية.
وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إن "6 صواريخ أطلقت من جنوب سوريا على مرتفعات الجولان في حادثين منفصلين"، لافتاً إلى سقوط 3 صواريخ في الأراضي الإسرائيلية.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه نفذ ضربات بالمدفعية والطائرات المسيرة في جنوب سوريا، مستهدفًا قاذفات الصواريخ التي استخدمت في إطلاق الصواريخ.
وفي وقت لاحق، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية إضافية بالقرب من العاصمة دمشق.
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه نفذ هجومًا بطائرة مسيرة ضد منصات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل من سوريا، ثم قصفت طائرات مقاتلة لاحقًا مجمعًا عسكريًّا للفرقة الرابعة للجيش السوري، فضلًا عن مواقع رادار ومدفعية يستخدمها الجيش.
وأضاف الجيش الإسرائيلي: "تعتبر الدولة السورية مسؤولة عن كل ما يحدث في أراضيها، ولن نسمح بمحاولات انتهاك سيادة إسرائيل"، وفق ما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.
وجاء الهجوم الإسرائيلي مع تصاعد التوترات في المنطقة، وبعد أيام قليلة من إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان نحو إسرائيل.