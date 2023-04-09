إسرائيل: عناصر فلسطينية وراء إطلاق الصواريخ من سوريا

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن التقدير داخل المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية يشير إلى وقوف فصائل فلسطينية خلف إطلاق الصواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل في وقت سابق من الليلة الماضية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية، إن: "التقديرات في النظام الأمني تشير إلى أن منظمات فلسطينية متواجدة في جنوب سوريا هي من أطلقت الصواريخ".

وأوضحت أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تستبعد أيضًا تورط إيران بعملية إطلاق الصواريخ نحو الحدود الشمالية الإسرائيلية".

وأضافت: "اختار الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف تابعة للجيش السوري لتأكيد مسؤولية النظام الرسمي في سوريا على حادثة إطلاق الصواريخ".

وبينت أن الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي كان يهدف للرد على حادثة إطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى حادثة تسلل الطائرة المسيرة التي حدثت قبل نحو أسبوع من سوريا باتجاه إسرائيل.