من يملأ الفراغ في مالي بعد انسحاب البعثة الأممية؟

وطرح التقرير تساؤلات حول ما إذا سيتمكن الأطراف من إنشاء خط أمامي متنقل للتقدم نحو كيدال التي غادرتها قوات حفظ السلام للتو، على عكس الواقع الذي يؤكد سيطرة الجماعات المتمردة على المدينة، إذ كانوا في الموقع بعد مغادرة "مينوسما".

وفي الوقت ذاته، تتزايد المخاوف من عودة الأعمال العدائية، خاصة بعد تأكيد رئيس الوزراء المالي، شوغيل مايغا، مؤخراً، عزم السلطات المالية السيطرة على كامل أراضي البلاد، واستعمال القوة إذا لزم الأمر.

من جهتهم، أكد المتمردون استعدادهم للدفاع عن أنفسهم.

وبانتظار المزيد من الأحداث، بدأت منطقة كيدال في إفراغ سكانها الذين بدؤوا رحلة اللجوء إلى الجزائر.