روسيا تطالب "الناتو" بمناقشة ملف محطة زابوريجيا في قمته القادمة

طالبت روسيا اليوم الأحد دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بوضع ملف محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا على جدول أعمال قمتهم المقبلة.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الأحد، إنه يتعين على زعماء حلف شمال الأطلسي مناقشة وضع محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا في قمتهم المزمعة هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي في "فيلنيوس" عاصمة ليتوانيا يومي الـ11 والـ12 من يوليو/ تموز لمناقشة عدد كبير من الموضوعات.

وتتنوع الملفات بين الانقسامات حيال طلب أوكرانيا الانضمام لعضوية الحلف، ومساعي السويد للانضمام، وتعزيز مخزونات الذخيرة، ومراجعة خطط الدفاع للمرة الأولى منذ عقود.