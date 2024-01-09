تقرير: حرب مرهقة ومهمة صعبة تواجه الأوكرانيين على خط "هيلز جايت"

تواجه القوات الأوكرانية، مهمة تبدو بأنها "صعبة"، حيث يقع على عاتقها القيام بمهام دفاعية على طول خط "هيلز جايت" الموحل والمعتم والذي يبلغ طوله 600 ميل، في ظل هجمات شبه يومية تنفذها القوات الروسية في تلك المنطقة.

ونقل تقرير لموقع "أني تايمز" عن جنود أوكرانيين قولهم، إن "الهجمات الروسية في تلك المنطقة، شديدة إلى درجة أن العمل بالقرب من خط المواجهة لم يكن بحجم هذه الخطورة يوما ما".

ووفق التقرير فقد "حولت روسيا تركيزها إلى قصف المدن الكبرى في أوكرانيا لتقتل المدنيين، فيما صعّدت قواتها البرية الهجمات بهدف الاستيلاء على الأراضي الأوكرانية، على طول الجبهة الشرقية"، لافتا إلى أن جنود أوكرانيا عانوا من القوة التدميرية الإضافية المتمثلة في القنابل الثقيلة، والتي تطلق نحو نصف طن من المتفجرات.

ويتمثل الخطر الآخر في استخدام روسيا طائرات دون طيار من طراز كاميكاز، ما أجبر الجنود الأوكرانيين للتخلي عن عدد كبير من مركباتهم العسكرية في المناطق الأمامية والقتال سيرا على الأقدام.