تقرير: حرب مرهقة ومهمة صعبة تواجه الأوكرانيين على خط "هيلز جايت"
تواجه القوات الأوكرانية، مهمة تبدو بأنها "صعبة"، حيث يقع على عاتقها القيام بمهام دفاعية على طول خط "هيلز جايت" الموحل والمعتم والذي يبلغ طوله 600 ميل، في ظل هجمات شبه يومية تنفذها القوات الروسية في تلك المنطقة.
ونقل تقرير لموقع "أني تايمز" عن جنود أوكرانيين قولهم، إن "الهجمات الروسية في تلك المنطقة، شديدة إلى درجة أن العمل بالقرب من خط المواجهة لم يكن بحجم هذه الخطورة يوما ما".
ووفق التقرير فقد "حولت روسيا تركيزها إلى قصف المدن الكبرى في أوكرانيا لتقتل المدنيين، فيما صعّدت قواتها البرية الهجمات بهدف الاستيلاء على الأراضي الأوكرانية، على طول الجبهة الشرقية"، لافتا إلى أن جنود أوكرانيا عانوا من القوة التدميرية الإضافية المتمثلة في القنابل الثقيلة، والتي تطلق نحو نصف طن من المتفجرات.
ويتمثل الخطر الآخر في استخدام روسيا طائرات دون طيار من طراز كاميكاز، ما أجبر الجنود الأوكرانيين للتخلي عن عدد كبير من مركباتهم العسكرية في المناطق الأمامية والقتال سيرا على الأقدام.
وتستخدم كل من القوات الروسية والأوكرانية طائرات دون طيار، إذ يمكن لتلك الطائرات السير بسرعة سيارة، وحمل ذخيرة قاتلة من المتفجرات، حيث يقودها جندي يجلس في مخبأ على بعد عدة أميال، ويوجهها للهجوم على الأهداف المحددة.
وذكر التقرير، بأن "القوات الأوكرانية، تتعامل مع الطائرات المسيرة بشكل حذر، رغم التأكيد على أنها كانت أول من استخدمها للهجوم على الأهداف، قبل أن يقوم الروس خلال الأسابيع الأخيرة بنسخ التكتيكات ومناطق الخطوط الأمامية المغمورة، واستثمار تلك المعطيات على نحو يجعل استخدام تلك الطائرات قاتلا".
وأضاف أن "القوات الروسية، قامت باستخدام الطائرات دون طيار، بهدف خداع الجنود الأوكرانيين، وجعلهم يعتقدون بأنهم يتعرضون للهجوم"، فيما جرى استخدام هذا السلاح لـ"إلقاء القنابل الدخانية في خنادق الجنود الأوكرانيين، الأمر الذي سبب لهم آلاما شديدة، وأسفر عن إصابة العديد منهم بجروح خطيرة".
ورأى التقرير بأنه "على الرغم من الخسائر الفادحة، لا يزال الكثير من الأوكرانيين متفائلين، حيث يعمل بعض قادة الكتائب تحت الأرض في مخابئ مبطنة بالأشجار آملين إحراز تقدم ضد القوات الروسية".