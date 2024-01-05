تقرير: سوناك يسعى لتحسين صورته قبل الانتخابات البريطانية

أرجع تقرير لصحيفة "التايمز" سبب تأجيل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الانتخابات العامة إلى النصف الثاني من العام الجاري، إلى مساعيه الرامية لتحسين صورة حزب المحافظين عبر تنفيذ وعود قطعها عند توليه منصبه.

وذكرت الصحيفة أنه "بعد مرور عام بالضبط على تعهد سوناك باتخاذ 5 إجراءات من أجل اقتصاد بريطانيا، قال إنه بحاجة للمزيد من الوقت لإحراز تقدم في الأهداف"، في وقت يأمل فيه كبار حزب المحافظين تحسن اقتصاد بريطانيا بحلول الخريف.

وعزا التقرير تأخير الانتخابات العامة إلى أسباب منها التضخم وسعر الفائدة، والنمو الاقتصادي والضرائب، والخدمات الصحية، والهجرة، وهي قضايا يرغب سوناك في حلها قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وكان سوناك قد تعهد بتخفيض التضخم إلى النصف، وأشار التقرير إلى أن مؤشر التضخم للمستهلك انخفض بنسبة تزيد على 10%، وتوقع أن يؤدي هذا إلى انخفاض أسرع في أسعار الفائدة، ما سيخفف الحمل عمن لديهم رهون عقارية.