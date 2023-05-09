تكريم حسن الرسام مراسل "إرم نيوز" في العراق

ويحفل المهرجان بتكريم الإعلاميين المتميزين الذين يبرعون في تغطية الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصداقية، فضلاً عن الأحداث الرياضية، وكان آخرها تغطية "إرم نيوز" المميزة لـ"خليجي 25" في محافظة البصرة.