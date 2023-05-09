تكريم حسن الرسام مراسل "إرم نيوز" في العراق
كرمت إدارة مهرجان الإعلام الرابع، مراسل "إرم نيوز" في العراق حسن الرسام، على مجمل جهوده التي بذلها خلال تغطيته للأحداث في العراق.
وأقيم حفل التكريم في كلية الإمام الكاظم بمدينة واسط.
ويسلط المهرجان الضوء على نشاطات الإعلامين وطلبة قسم الإعلام وتكريم المبدعين منهم.
ويحفل المهرجان بتكريم الإعلاميين المتميزين الذين يبرعون في تغطية الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصداقية، فضلاً عن الأحداث الرياضية، وكان آخرها تغطية "إرم نيوز" المميزة لـ"خليجي 25" في محافظة البصرة.