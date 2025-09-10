البيت الأبيض: ترامب سيتحدث إلى رئيس بولندا بعد واقعة المسيرات الروسية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحدث مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي الأربعاء بعدما اخترقت مسيّرات روسية الأجواء البولندية خلال هجوم على أوكرانيا، بحسب "فرانس برس".

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض، طالبًا عدم الكشف عن هويته بأن "الرئيس ترامب والبيت الأبيض يتابعان التقارير الواردة من بولندا، وهناك خطط للرئيس ترامب للتحدث إلى الرئيس نافروتسكي اليوم".

وعبر منشور في حسابه "تروث سوشال"، علق ترامب على اختراق المسيرات الروسية، بالقول: "ما قصة انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي بطائرات من دون طيار؟ ها نحن ذا!".

ونفت روسيا اليوم الأربعاء استهداف أي مواقع بولندية بالمسيرات، معتبرة أن الأمر مجرد تصعيد متعمد، لافتة إلى أن بولندا لم تقدم أي أدلة على اختراق مسيرات روسية لأجوائها.