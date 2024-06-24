خبير روسي: سيناريو تنفيذ هجمات داغستان يشبه طريقة "داعش"
كشف إيفان تيميشينفو، الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية، أن "طريقة تنفيذ الهجمات التي شهدتها جمهورية داغستان تشبه طريقة تنظيم داعش في تنفيذ الهجمات الإرهابية".
وقال تيميشينفو، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "المستفيد هو الغرب وأوكرانيا من خلال النسيج الروسي المتماسك دينياً عبر استهداف كنيس وكنيسة في نفس الوقت".
وأوضح تيميشينفو، أن" طريقة التنفيذ والتي تعتمد على مهاجمين أو ثلاثة وتنفيذه في عدة مناطق مختلفة في نفس الوقت لتشتيت قوات الأمن هي طريقة تعتمدها داعش".
وأشار إلى أن "الهدف هو محاولة لتشويه صورة المسلمين داخل روسيا لاستهداف الرابط القوي الموجود الآن بين روسيا والعالم الاسلامي".
وتابع الخبير: "ينتظرون أي ردة فعل من روسيا لكي يقولوا للعالم الإسلامي إن روسيا ليست معكم، هذا هو الهدف الأساسي والمستفيد أوكرانيا التي تحاول ضرب العلاقات المتينة بين روسيا والدول الإسلامية".
وأردف: "يضاف إلى ذلك السعي للتفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الروسي متعدد القوميات والأديان، وبهذا يستهدفون وحدة روسيا، والمستفيد الأول من تدمير هذه الواقع هو الغرب العاجز عن تحقيق أي نصر على روسيا".
وخلص الخبير الروسي للقول: "ستكشف التحقيقات هوية المنفذين والمخططين الحقيقين ومن نفذ هجوم كركوس قبل أشهر في موسكو هو نفسه من خطط لهجمات داغستان اليوم".
وكان سيرغي ميليكوف رئيس جمهورية داغستان الروسية كشف، اليوم الاثنين، عن مقتل 15 شرطياً وعدد من المدنيين، في الهجوم الذي نفذه مسلحون على مدينتيْ "ديربنت" و"محج قلعة".
وقال في مقطع نشره عبر قناته على "تيليغرام": "وقع أكثر من 15 ضابط شرطة ضحايا للهجوم الإرهابي اليوم، وهم يدافعون عن السلام والهدوء في داغستان ويحملون السلاح في أيديهم".
وأعلنت الخدمة الصحفية لرئيس داغستان، أنه تم إعلان الحداد في الجمهورية أيام 24 و25 و26 يونيو/حزيران الجاري، وإلغاء كافة الفعاليات الترفيهية والفنية بعد الحادث.
واستهدف الهجوم كنيستين أرثوذكسيتين ومعبداً يهودياً ونقطة لشرطة المرور في مدينتيْ "ديربنت" و"محج قلعة" بجمهورية داغستان جنوبي روسيا.