خبير روسي: سيناريو تنفيذ هجمات داغستان يشبه طريقة "داعش"

كشف إيفان تيميشينفو، الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية، أن "طريقة تنفيذ الهجمات التي شهدتها جمهورية داغستان تشبه طريقة تنظيم داعش في تنفيذ الهجمات الإرهابية".

وقال تيميشينفو، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "المستفيد هو الغرب وأوكرانيا من خلال النسيج الروسي المتماسك دينياً عبر استهداف كنيس وكنيسة في نفس الوقت".

وأوضح تيميشينفو، أن" طريقة التنفيذ والتي تعتمد على مهاجمين أو ثلاثة وتنفيذه في عدة مناطق مختلفة في نفس الوقت لتشتيت قوات الأمن هي طريقة تعتمدها داعش".

وأشار إلى أن "الهدف هو محاولة لتشويه صورة المسلمين داخل روسيا لاستهداف الرابط القوي الموجود الآن بين روسيا والعالم الاسلامي".