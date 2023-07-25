البحر الأسود.. بين أمواج الحل وتيارات الحرب

سيناريوهات تصعيد

ويرى مراقبون روس أن التصعيد بين روسيا وأوكرانيا بعد تهديدات الطرفين باستهداف السفن المبحرة في البحر الأسود، لن يتخطى السياق الذي يسير به، وفق أساليب الحرب الدائرة في الوقت الحالي.

لكن بحسب هؤلاء فالخطورة تكمن في حال اتخذ حلف الناتو أو واشنطن منفردة، قرارًا بحماية السفن التجارية الداخلة للبحر الأسود والتي تنقل الحبوب من موانئ أوكرانيا.

هنا ستمهد أزمة البحر الأسود الطريق إلى حرب عالمية جديدة يكون عنوانها الأمن الغذائي العالمي، ويكون الغرب متسلحًا بذريعة قوية وهي حماية سكان الأرض من الجوع.

وعمليًا أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن اجتماعًا لمجلس أوكرانيا - الناتو، سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث الوضع، بعد وقف العمل باتفاقية الحبوب، وهذا يعني بحسب المراقبين أن المجتمعين قد يتخذون قرارات ربما لن تعجب روسيا أبدًا.

في المقابل، يستبعد آخرون نظرية الحرب في البحر الأسود، معتمدين على نظرية أن من ينقل السلاح إلى أوكرانيا يمكنه إخراج القمح.

ووفق هذا الطرح يرى العديد من الخبراء الروس، أن الحبوب الأوكرانية سترى طريقًا بريًا لها بعيدًا عن البحر الأسود، على أن تنقل شحنات الحبوب من أوكرانيا إلى موانئ أوروبية ومن هناك إلى باقي أنحاء العالم، وبهذا يكون سلاح الغذاء قد فرغت ذخيرته من يد موسكو.