كندا تستعد لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

قالت هيئة البث الكندية (سي.بي.سي)، الأربعاء، إن أوتاوا تستعد لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية"، وقد تصدر إعلانا بذلك خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الهيئة عن مصادر عديدة القول إن تفاصيل ذلك الإجراء لم يتم الانتهاء منها بعد، بحسب وكالة "رويترز".

ويطالب المشرعون الممثلون للمعارضة منذ وقت طويل بتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، لكن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية أحجمت حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوة، قائلة إنها قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة.