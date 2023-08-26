تقرير: جامعات كتالونيا تخسر نصف طلبتها من مناطق إسبانيا الأخرى

أفاد تقرير نشرته صحيفة "ABC" الاسبانية، أن كتالونيا فقدت جاذبيتها كوجهة للطلبة من بقية إسبانيا، حيث أظهرت بيانات التسجيل المسبق للعام الدراسي 2023-2024، انخفاضًا في الذين يختارون بدء حياتهم الأكاديمية في الجامعاتها.

وأشارت الأرقام، إلى انخفاض عدد المتقدمين للجامعات الكتلونية من بقية الأراضي الإسبانية، بأكثر من 50%، أي من 10.541 من الطلبة في العام الدراسي 2022-2023 إلى 5,098 من الطلبة في العام الجامعي المقبل.

ونقلت الصحيفة قول رئيس مكتب القبول والتسجيل، "خيسوس ماريا بروجا"، إن أحد الأسباب المحتملة لهذا الانخفاض قد يكون اختلاف تواريخ اختيار التخصصات، والتسجيل المسبق بين المناطق.

وتوقعت الصحيفة، أنه بالرغم من عدم القدرة على تحديد الأسباب، بأن الانخفاض في عدد الطلبة قد يعود إلى سياسات الحكومة الكتالونية المتشددة، ومحاولاتها فرض اللغة الكتالونية في جامعاتها بحلول عام 2025.

وسيتم تدريس 80% من الدرجات العلمية ودرجات الماجستير في الجامعات العامة باللغة الكتالونية فقط، كما تخطط الإدارة المحلية لوضع نظام مراقبة، لضبط تنفيذ التوجه الجديد ومحاسبة المخالفين.

المصدر: صحيفة "ABC" الاسبانية