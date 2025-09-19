"لا تصوتوا له".. ابنة الرئيس الكاميروني تحرض الناخبين ضد والدها (فيديو)

قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية في الكاميرون، وجهت بريندا بيا، ابنة الرئيس المنتهية ولايته بول بيا، نداءً مفاجئًا لمقاطعة التصويت لوالدها.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر منصة "تيك توك"، وانتشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، سردت بريندا، التي ظهرت وكأنها تتحدث من غرفة فندق، قائمة طويلة من الإساءات التي تقول إنها تتعرض لها، منددةً بما تصفه بالإساءة من عائلتها وتخلي المقربين عنها.

وفي خطوة غير متوقعة في خضم التعليمات الانتخابية، تحوّل الانتقاد الشخصي من الابنة الوحيدة للرئيس الكاميروني إلى موقف سياسي، إذ قالت الشابة البالغة من العمر 27 عامًا: "لا تصوّتوا لبول بيا، لقد تسبب في معاناة الكاميرونيين منذ توليه السلطة، بمن فيهم عائلته".

وتابعت: "لا تصوّتوا لبول بيا، ليس بسببي، بل لأنه تسبب في معاناة الكثيرين. أتمنى أن يكون لدينا رئيس آخر".

وأضافت: "أنا آسفة حقًا، لأن بول، الذي هو من لحمي ودمي أو من يُفترض أنه والدي، هو مَن تسبب في معاناة أمة بأكملها لسنوات... اليوم لم تعد لديّ عائلة".

ولقيت تصريحاتها ترحيبًا واسعًا من معارضي النظام، الذين أشادوا بشجاعتها وتجاهلها لسلطة والدها التي أعلنت مؤخرًا تبرؤها منها.

وسبق لبريندا أن أثارت الجدل في يوليو 2024 عندما أعلنت علنًا مثليتها الجنسية في فيديو آخر، في بلد يُعرف بموقفه المتشدد تجاه هذه المسألة.

في المقابل، نددت "الحركة الديمقراطية للشعب الكاميروني"، وهو الحزب الحاكم، بما وصفته "الابتذال المتمثل في استغلال معاناة شابة لأغراض سياسية، حتى لو كانت ابنة رئيس الجمهورية"، معتبرةً أن موقفها يعكس "الطابع الديمقراطي للعائلة الرئاسية".

وتبقى الأنظار متجهة نحو نوايا الناخبين وما إذا كانت هذه الدعوة، التي أثارت تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ستؤثر على نتائج التصويت في 12 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن مقر إقامتها في سويسرا، أعلنت بريندا بيا أنها ستقطع علاقتها بعائلتها وتتنازل عن الامتيازات المالية التي كانت تستفيد منها.

غير أن بعض المراقبين شككوا في صحة الفيديو، مرجّحين أن يكون قد أُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة بعدما قامت وسيلة الإعلام المحلية المعروفة "بريت أفريكا" بحذف المقطع من حساباتها على مواقع التواصل.

ولم تُدلِ بريندا حتى الآن بأي تعليق لتأكيد أو نفي صحة الفيديو، على الرغم من حساسية التوقيت قبل أيام من الانتخابات.

ويبلغ الرئيس الكاميروني 92 عامًا، وقد ترشح لولاية جديدة ستكون الثامنة في تاريخه الممتد لأكثر من 40 عامًا في السلطة، شهدت خلالها البلاد أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متلاحقة.

وترى المعارضة وبعض المنشقين عن النظام أن وضعه الصحي لا يؤهله لمواصلة الحكم، خصوصًا مع تكرار غياباته عن المشهد العام لتلقي العلاج في الخارج.

وفي حال فوزه في الانتخابات المقبلة، سيستمر بيا دستوريًا في منصبه حتى إتمام مأموريته الثامنة، ما يعني بقاءه رئيسًا حتى بلوغه المئة عام.

يُذكر أنه تولى السلطة عام 1982، بعدما شغل منصب رئيس الوزراء وعدة مواقع تنفيذية أخرى.