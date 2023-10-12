أمريكا تدعو شركاءها لاستخدام نفوذهم لدى حماس وإيران
دعت الولايات المتحدة شركاءها الدوليين لاستخدام نفوذهم لدى حماس وداعميها في إيران لإقناع مقاتلي الحركة بوقف الهجوم على إسرائيل، حسبما أعلن مسؤول أمريكي كبير الخميس.
وجاءت التصريحات في وقت يتوجّه فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى إسرائيل في زيارة تضامن قبل التوقف في الأردن وربما دول أخرى في المنطقة.
وقال مسؤول كبير يرافق بلينكن، إن الولايات المتحدة ليس لديها مشكلة في ما يتعلّق بتقارير أفادت بوجود محادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقال المسؤول خلال توقف للطائرة في أيرلندا "بصراحة، نطلب من جميع شركائنا الحوار مع حماس أو حزب الله أو إيران، مع أيّ من هؤلاء الثلاثة، ممن لديهم معهم أي قنوات أو علاقات أو أي شيء لحمل حماس على وقف هجماتها، والإفراج عن الرهائن وإبعاد حزب الله وإيران عن النزاع".
وأكد مسؤول أمريكي آخر أن بلينكن سيزور دولًا أخرى في المنطقة بعد الزيارتين المعلنتين إلى إسرائيل والأردن، لكن دون تحديد تلك الدول.
وتدعم إيران حماس، وأشادت بالعملية المباغتة للحركة على إسرائيل السبت.
ويقول بلينكن ومسؤولون أمريكيون آخرون، إن حماس تحصل على دعم من إيران، لكن ليس هناك ما يُثبت أن طهران قامت بتوجيه الهجمات على إسرائيل.
ورفضت طهران الاتهامات التي وُجهت إليها بالضلوع في هجوم حماس.