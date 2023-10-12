أمريكا تدعو شركاءها لاستخدام نفوذهم لدى حماس وإيران‎

وقال المسؤول خلال توقف للطائرة في أيرلندا "بصراحة، نطلب من جميع شركائنا الحوار مع حماس أو حزب الله أو إيران، مع أيّ من هؤلاء الثلاثة، ممن لديهم معهم أي قنوات أو علاقات أو أي شيء لحمل حماس على وقف هجماتها، والإفراج عن الرهائن وإبعاد حزب الله وإيران عن النزاع".

وأكد مسؤول أمريكي آخر أن بلينكن سيزور دولًا أخرى في المنطقة بعد الزيارتين المعلنتين إلى إسرائيل والأردن، لكن دون تحديد تلك الدول.

وتدعم إيران حماس، وأشادت بالعملية المباغتة للحركة على إسرائيل السبت.

ويقول بلينكن ومسؤولون أمريكيون آخرون، إن حماس تحصل على دعم من إيران، لكن ليس هناك ما يُثبت أن طهران قامت بتوجيه الهجمات على إسرائيل.

ورفضت طهران الاتهامات التي وُجهت إليها بالضلوع في هجوم حماس.