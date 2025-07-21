معركة الهيمنة على الكونغرس.. 4 مقاعد "صعبة" تعيد الأغلبية للديمقراطيين

يواجه الجمهوريون صعوبات مبكرة في سباقات مجلس الشيوخ الأمريكي، التي تُعتبر حاسمة للحفاظ على أغلبية الحزب في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، مع إخفاقات في التوظيف، وصراعات داخلية.

ووفق تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، لا يزال الديمقراطيون يواجهون معركة شاقة، فهم بحاجة إلى الفوز بأربعة مقاعد لاستعادة الأغلبية، ومعظم منافسات عام 2026 تُجرى في ولايات فاز بها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بسهولة في نوفمبر الماضي.

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لكن الديمقراطيين يرون أسباباً للأمل في تحديات الجمهوريين، وتشمل هذه التحديات انتخابات تمهيدية صعبة في تكساس قد تُهدد مقعداً احتفظ به الجمهوريون لعقود.

في ولايتي كارولاينا الشمالية وجورجيا، لا يزال الحزب الجمهوري يفتقر إلى مرشحين واضحين. ويزيد نفوذ ترامب من حالة عدم اليقين في الوقت الذي يقرر فيه ما إذا كان سيُظهر دعمه القوي لتجنب الصراعات داخل الحزب.

يُشدد الجمهوريون على أن الانتخابات لا تزال في بدايتها، ويقولون إنه لا يزال هناك متسع من الوقت أمام المرشحين لتثبيت أقدامهم، ولترامب ليتدخل.

وصرح المدير السياسي للبيت الأبيض، جيمس بلير، بأن الرئيس يتعاون بشكل وثيق مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الجمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية.

وقال: "لن أستبق الرئيس، ولكن انظروا، لقد كان هو والزعيم ثون متوافقين تمامًا. أتوقع أن يكونا متوافقين ويعملا بشكل وثيق".

ويقول حلفاؤه، إن توقيت ترامب يعكس أيضاً نهجه الأكثر انضباطاً وعمله السياسي، اللذين يهدفان إلى فوز الجمهوريين بمقاعد في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

تكساس

يدقّ الجمهوريون الوطنيون وخبراء استراتيجيات الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ناقوس الخطر وسط مخاوف من أن يتفوق المدعي العام للولاية، كين باكستون، الذي يواجه جملةً من التساؤلات الشخصية والأخلاقية، على السيناتور جون كورنين في الفوز بالترشيح.

ويخشون أن يكون باكستون "مرشحًا كارثيًّا" في الانتخابات العامة، مما سيُجبر الجمهوريين على استثمار عشرات الملايين من الدولارات التي يعتقدون أنه من الأفضل إنفاقها في ولايات أخرى.

ميشيغان

يأمل الجمهوريون أن يُسهم تقاعد السيناتور الديمقراطي غاري بيترز، والانتخابات التمهيدية الديمقراطية المزدحمة والمكلفة، في فوزهم بمقعدٍ ظلّ بعيد المنال لأكثر من ثلاثة عقود. وهنا أيضاً، تتجه الأنظار نحو ترامب.

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يحشد الجمهوريون دعمهم للنائب السابق مايك روجرز، الذي كان على بُعد 20 ألف صوت من النائبة إليسا سلوتكين آنذاك في انتخابات عام 2024، وحصل على تأييد ترامب. ويبدو أن روجرز يحظى الآن بدعم قوي، بدعم من ثون، واللجنة الوطنية الجمهورية لمجلس الشيوخ، وعضوي حملة ترامب السابقين المخضرمين لاسيفيتا وتوني فابريزيو.

لكن قد يُعقّد الجمهوريون الآخرون الأمور. فقد صرّح النائب بيل هويزينغا بأنه ينتظر توجيهات الرئيس بشأن ترشحه.

ولاية أيوا

لم تُصرّح السيناتور جوني إرنست، الجمهورية التي تولّت منصبها لفترتين، ما إذا كانت تنوي الترشح لولاية ثالثة.

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كان من المتوقع فوز إرنست في الولاية التي فاز بها ترامب بفارق 13 نقطة مئوية العام الماضي. لكنها تعرّضت لبعض الانتقادات من الجمهوريين في ولاية أيوا، بما في ذلك قولها إنها بحاجة إلى سماع المزيد من مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع، بيت هيغسيث، قبل الالتزام بدعم ترشيحه، وسط مزاعم اعتداء جنسي نفاها الأخير.