في "ذكرى الغزو".. ترودو يعلن منح أوكرانيا 4 دبابات
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، في ذكرى بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أن كندا ستسلّم كييف 4 دبابات إضافية من طراز "ليوبارد2" ليصل إجمالي مساهمتها إلى 8 دبابات.
وشدد ترودو، خلال مؤتمر صحافي، في تورنتو على أن "كندا متضامنة مع أوكرانيا منذ بداية النزاع... وسنظل كذلك".
واعتبر أن الرئيس الروسي "أخطأ التقدير بشكل خطير عندما شنّ حربه العدوانية، لقد قلل من شأن الأوكرانيين، واستهان بتضامن أصدقائهم في أنحاء العالم".
وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن "بوتين خطير، وجبان، وضعيف".
كما فرضت كندا عقوبات جديدة على 129 شخصًا، من بينهم وزراء وبرلمانيون، صوّتوا لصالح إجراءات تدعم الغزو الروسي، و63 كيانًا يعمل معظمها في قطاع الدفاع.
وخصصت كندا أيضًا أكثر من 32 مليون دولار كندي (22 مليون يورو) على شكل مساعدات جديدة "لتعزيز الأمن والاستقرار" في أوكرانيا.
كما ستوفر أوتاوا عربة إنقاذ مصفحة وآلاف الذخائر الجديدة.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إنه بالنسبة للدبابات الأربع التي تم الإعلان عنها، في نهاية كانون الثاني/يناير، فقد وصلت إلى بولندا بهدف تسليمها إلى كييف.
تم الكشف عن هذه الإجراءات الجديدة بعيد إعلان الولايات المتحدة، بالتنسيق مع دول مجموعة السبع، عن سلسلة واسعة من العقوبات ضد روسيا في ذكرى مرور عام على بدء غزو أوكرانيا.