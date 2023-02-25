في "ذكرى الغزو".. ترودو يعلن منح أوكرانيا 4 دبابات

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، في ذكرى بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أن كندا ستسلّم كييف 4 دبابات إضافية من طراز "ليوبارد2" ليصل إجمالي مساهمتها إلى 8 دبابات.

وشدد ترودو، خلال مؤتمر صحافي، في تورنتو على أن "كندا متضامنة مع أوكرانيا منذ بداية النزاع... وسنظل كذلك".