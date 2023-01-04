خامنئي: لا ينبغي اتهام النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بـ"معاداة النظام"
أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، رفضه للاتهامات التي توجه إلى النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بالكامل في بلاده بمعادة النظام والثورة الإسلامية.
جاء هذا التصريح الذي نقله موقع المرشد الرسمي بعد موجة احتجاجات شعبية واسعة اندلعت ضد النظام بسبب فرض الحجاب منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
وقال خامنئي خلال استقباله نخبة من النساء في إيران إنه "يجب مشاركة النساء في صنع القرار بالبلاد، ولا ينبغي اتهام النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الكامل بعدم الانتماء إلى الدين ومعاداة الثورة، فهؤلاء بناتنا".
وأضاف أن "الحجاب واجب شرعي ولاشك في ذلك، ولا بّد من مراعاته وعلى الجميع أن يعلم ذلك، ولا يمكن إثارة الشبهات حول هذا الموضوع"، مستدركا: "لكن يجب عدم اتهام من لا يراعون الحجاب بالكامل بمعارضة الدين ومعاداة الثورة الإسلامية".
وأشار خامنئي إلى الاحتجاجات الأخيرة التي خلفت أكثر من 500 قتيل وقرابة 20 ألف معتقل، وقال: "كان يأمل العدو في أعمال الشغب الأخيرة أن تخلع النساء اللواتي يرتدين نصف الحجاب، الحجاب بالكامل، ولكن هذه الخطوة فشلت"، وفق تعبيره.
وكشف المرشد الإيراني، أن "هناك اقتراحات لحل المشكلات في البلاد وآمل أن يتمكنوا من إيجاد حل لتلك الاقتراحات". لافتا إلى أن "بعض هذه المحتويات مرتبطة بالمجلس الأعلى للثورة الثقافية (الذي يشرف عليه خامنئي)، حيث يجب مناقشتها هناك أو في أي مكان آخر".
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق وتعطيل شرطة الأخلاق والآداب التي تلاحق الفتيات غير الملتزمات بالحجاب.
ويفرض النظام الإيراني الحجاب على النساء منذ الثورة العام 1979 بعد إزاحة نظام الشاه محمد رضا بهلوي عن السلطة.