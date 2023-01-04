خامنئي: لا ينبغي اتهام النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بـ"معاداة النظام"

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، رفضه للاتهامات التي توجه إلى النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بالكامل في بلاده بمعادة النظام والثورة الإسلامية.

جاء هذا التصريح الذي نقله موقع المرشد الرسمي بعد موجة احتجاجات شعبية واسعة اندلعت ضد النظام بسبب فرض الحجاب منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال خامنئي خلال استقباله نخبة من النساء في إيران إنه "يجب مشاركة النساء في صنع القرار بالبلاد، ولا ينبغي اتهام النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الكامل بعدم الانتماء إلى الدين ومعاداة الثورة، فهؤلاء بناتنا".

وأضاف أن "الحجاب واجب شرعي ولاشك في ذلك، ولا بّد من مراعاته وعلى الجميع أن يعلم ذلك، ولا يمكن إثارة الشبهات حول هذا الموضوع"، مستدركا: "لكن يجب عدم اتهام من لا يراعون الحجاب بالكامل بمعارضة الدين ومعاداة الثورة الإسلامية".