ترامب قبل المحاكمة: جريمة تحاك ضدي بسبب المدعي العام الفاسد

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحاكمة التي يتعرض لها بأنها ملاحقة تأتي بسبب تقدمه في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أنه يتقدم على الرئيس الأمريكي جو بايدن بعشر نقاط.

وأشار ترامب، في حديثه للصحفيين لدى وصوله إلى محكمة مانهاتن، قبل مثوله أمام المحاكمة في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطوريته العقارية، إن هناك جريمة تحاك ضده بسبب المدعي العام الفاسد، وفق وصفه، مؤكدا أن "بياناته المالية التي يحاكم عليها سليمة".

ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

وتسعى جيمس في القضية لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك يمنعهما من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

ووصف أعضاء الفريق القانوني لدونالد ترامب، الذين تحدثوا إلى الصحفيين خارج قاعة المحكمة قبل بدء المحاكمة، مزاعم الاحتيال ضد الرئيس السابق بأنها "تدخل في الانتخابات".