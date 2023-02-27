السفير الأوكراني في إسرائيل: نشعر بـ"خيبة أمل" من تل أبيب

دعا السفير الأوكراني في تل أبيب يفغيني كورنيتشوك الحكومة الإسرائيلية، إلى التوقف عما أسماها "السياسات القائمة على توازن العلاقات" بين بلده وروسيا.

وقال كورنيتشوك، إن كييف "تنظر إلى إسرائيل كحليف، على الرغم من شعورها بخيبة أمل، بسبب تحفظ الأخيرة على مسألة تسليح الجيش الأوكراني".

وجاءت هذه التصريحات في حوار أدلى به كورنيتشوك لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، نشره اليوم الإثنين، بمناسبة مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت في 24 شباط/ فبراير 2022.

وقال كورنيتشوك إنه "شعر بصدمة حين استمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، في حديث صحفي، كشف خلاله أنه كان ينسق إرسال المساعدات لأوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وطالب إسرائيل بـ"إبداء موقف صريح من الحرب، التي توقع أن تستمر طويلا"، وقال إن "إعلان إسرائيل وقوفها صراحة إلى جانب كييف سيعني السماح بنقل الأسلحة الدفاعية إلى القوات الأوكرانية".

وتابع أنه "على الرغم من الزيارات التي أجراها كل من وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ومن بعده نائبان بالكنيست الإسرائيلي، (إلى أوكرانيا) إلا أن بلاده تتوقع المزيد من إسرائيل".