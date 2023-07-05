قاضٍ أمريكي يمنع مسؤولين في إدارة بايدن من التعاون مع "التواصل الاجتماعي"

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن أحد القضاة الفيدراليين أصدر، أمس الثلاثاء، أمرًا قضائيًا يمنع مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من التعاون مع وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة قد تعطل سنوات من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الحكومة الأمريكية وشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر القضائي الذي أصدره قاض معين من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب يأتي ردًا على دعوى قضائية رفعها المدعي العام الجمهوري في لويزيانا وميسوري، بزعم قيام مسؤولين حكوميين بالمبالغة في جهودهم لتشجيع شركات وسائل التواصل الاجتماعي على التعامل مع المنشورات التي كانوا قلقين من أنها قد تسهم في التردد في تلقي اللقاحات خلال جائحة كورونا، أو قلب نتائج الانتخابات.