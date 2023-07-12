تركيا والغرب.. مسار من الخلافات وصفقات "الأخذ والعطاء"

ترتبط تركيا بـ"تحالف وثيق" مع الغرب، فهي صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومع ذلك، فإن خلافات الجانبين تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، ثم تبدأ "تسويات" وتفاهمات.

وفي أحدث هذه الخلافات، كان موقف أنقرة رافضا لانضمام السويد إلى "الناتو"، بسبب ما اعتبرته تساهلا من الدولة الاسكندنافية مع ناشطين ترى أنقرة أنهم مرتبطون بجماعات كردية مدرجة لديها ضمن قائمة الإرهاب.

لكن الرفض التركي سرعان ما دخل في "منعطف"، يوم الاثنين، إثر إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على موافقته بشأن عضوية استوكهولم.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس أردوغان أخطره بالموافقة، وأكد عزمه على تحويل الأمر إلى البرلمان التركي حتى يبت بشأنه.

وفي المنحى نفسه، قال أردوغان إن بلاده ستدعم مسار انضمام السويد، لكن بشرط إحياء المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وموازاة مع ذلك، ثمة مصادر تحدثت عن تقدم في صفقة بيع مقاتلات من طراز "إف 16" لتركيا، فيما كانت هذه الصفقة مجمدة من الناحية العملية، طيلة الفترة الماضية.

وإزاء هذا الملف، تعود ملفات كثيرة مماثلة إلى الأذهان؛ حيث انتهى الأمر بتركيا ودول غربية، إلى التوصل لتفاهمات أو "صفقات"، عن طريق "الأخذ والعطاء".

ملف المهاجرين

بعد انطلاق موجات قياسية من المهاجرين، انطلاقا من سواحل تركيا صوب اليونان ودول أوروبية، في خريف 2015، بدأ الأوروبيون يتحركون من أجل إقناع أنقرة بالمساعدة.

وكان موقف تركيا، وقتئذ، أنها لا تريد دفع تكلفة المهاجرين واللاجئين لوحدها، لا سيما، أن الملف السوري كان ملتهبا، وسط موجة مستمرة من اللجوء.

ووافق الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف على دفع مليارات الدولارات، مقابل الحصول على مساعدة تركيا في إعادة المهاجرين الذين يعبرون صوب اليونان.

الملف السوري

استطاعت تركيا أن تبقى في تماس حذر لكن "آمن" مع الجيش الروسي في سوريا، حيث كانت موسكو تدعم القوات الحكومية، بينما وقفت أنقرة مع جماعات معارضة.

ولم تشهد الأوضاع توترا كبيرا إلا حينما أسقطت تركيا مقاتلة روسية من طراز "سوخوي"، ثم جرى طي الملف، بعدما قدم أردوغان اعتذارا لبوتين.

وجرى النظر إلى الموقف التركي، وقتئذ، باعتباره براغماتيا، حيث قبلت أنقرة أن تعتذر لروسيا، مقابل ضمان ما تراها بمثابة مصالح حيوية في الشمال السوري.

الرد على الحرمان من "باتريوت"

حين تلكأت الولايات المتحدة في بيع منظومة الصواريخ "باتريوت" لتركيا، قررت أنقرة أن تستدير إلى روسيا، رغم العداء القائم بين الناتو وموسكو.

واشترت تركيا منظومة الدفاع الصاروخي "إس 300"، رغم تحذيرات من الغرب، وتلويح واشنطن بفرض عقوبات.

وردت واشنطن باستبعاد تركيا من برنامج صناعة مقاتلات "إف 35" الأكثر تطورا، لكن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أقر وهو في المنصب، بأن تركيا لم تلق معاملة عادلة عندما طلبت "باتريوت" خلال إدارة باراك أوباما.

بين الغرب وموسكو

واستطاعات تركيا أن تبقى على علاقة متوازنة وحتى دافئة مع موسكو، رغم كونها بلدا عضوا في الناتو، لأنها حرصت على عدم الانجرار وراء طرف بعينه.

وبفضل هذا التموضع، استطاعت تركيا أن ترعى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وهذه الوساطة، كانت ضرورية بحسب شهادة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بورنز.

وفي محيطها، أقدمت تركيا على خطوات تصالحية مع عدة دول؛ من بينها مصر، متخلية عن مواقف تقليدية في بعض الملفات، مؤكدة بذلك ارتباط الديبلوماسية بتأمين المصالح، في مقام أول، وبعد ذلك، تحل حسابات كثيرة متداخلة وثانوية.