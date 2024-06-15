الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا
أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس أوروبا، الجمعة، أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 "اتفقوا من حيث المبدأ" على بدء مفاوضات انضمام كل من أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل في 25 حزيران/يونيو الجاري.
وأفادت الرئاسة في بيان نقلته "رويترز"، أن "السفراء اتفقوا من حيث المبدأ على أطر التفاوض الخاصة بمفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا. الرئاسة البلجيكية ستدعو إلى عقد أولى المؤتمرات بين الحكومات في 25 حزيران/يونيو".
وأضافت أن هذا القرار ستتم الموافقة عليه رسمياً خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية سيُعقد في 21 حزيران/يونيو. وفي هولندا، لا بد أن يوافق البرلمان على هذا القرار أيضاً.
وتقدّمت كييف وكيشيناو بطلب انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي بعيد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022.
مفاوضات الانضمام إلى التكتل
وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر اتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قراراً تاريخياً مهّد الطريق أمام انطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتّل. لكنّ المجر لا تنفكّ تؤخّر بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتل، معتبرة أنّ كييف لم تلبّ حتى الآن الشروط المطلوبة لإطلاق المفاوضات.
وفي السابع من حزيران/يونيو الجاري قالت المفوضية الأوروبية إنّ أوكرانيا ومولدافيا استوفتا كلّ المتطلبات الأساسية لبدء المفاوضات رسمياً. وكانت المفوضية طالبت كييف باتّخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ونفوذ الطبقة الأوليغارشية.
كما طالبت المفوضية بتعزيز حقوق الأقليات العرقية، وهو شرط أصرّت عليه بودابست بسبب وجود جالية مجرية في أوكرانيا.
ويشكل بدء المفاوضات الخطوة الأولى في عملية انضمام طويلة وشاقة ستستغرق سنوات. وأوكرانيا دولة يزيد عدد سكانها على 40 مليون نسمة وتتمتع بقوة زراعية، وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي دونه عقبات كثيرة.