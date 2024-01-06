إيران.. ارتفاع عدد قتلى تفجيري كرمان إلى 91

أعلنت منظمة الطوارئ في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى تفجيري كرمان إلى 91 شخصاً.

وقال رئيس المنظمة محمد صابري للصحافة الإيرانية، إنه "بوفاة جريحين في مستشفيات كرمان، وصل عدد ضحايا تفجيري الأربعاء في منطقة روضة شهداء كرمان إلى 91 شخصاً".

وأضاف صابري، أن "القتيلين كانا يبلغان من العمر 8 و60 عاما على التوالي".

وأوضح أن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى هو 102.