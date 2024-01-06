إيران.. ارتفاع عدد قتلى تفجيري كرمان إلى 91
أعلنت منظمة الطوارئ في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى تفجيري كرمان إلى 91 شخصاً.
وقال رئيس المنظمة محمد صابري للصحافة الإيرانية، إنه "بوفاة جريحين في مستشفيات كرمان، وصل عدد ضحايا تفجيري الأربعاء في منطقة روضة شهداء كرمان إلى 91 شخصاً".
وأضاف صابري، أن "القتيلين كانا يبلغان من العمر 8 و60 عاما على التوالي".
وأوضح أن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى هو 102.
وكان تنظيم "داعش" أعلن الخميس الماضي، مسؤوليته عن الانفجارين.
وبحسب المعلومات التي نشرها الطب الشرعي في كرمان، فإن حوالي ثلث ضحايا هذه الهجمات من الأطفال.
وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الجمعة، أن "أحد منفذي هذا الهجوم الانتحاري من طاجيكستان".
وأضافت أن "هوية المهاجم الثاني لا تزال غير واضحة"، مشيرة إلى أنه تم التعرف على 9 أشخاص من "شبكة دعم المهاجمين"، واعتقالهم في 6 محافظات إيرانية.