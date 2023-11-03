الأدميرال ليزا فرانشيتي.. أول امرأة تقود البحرية الأمريكية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، على تعيين الأدميرال ليزا فرانشيتي قائدة للبحرية الأمريكية، ما يجعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب وتصبح عضوا في هيئة الأركان المشتركة للقوات العسكرية.

وفرانشيتي التي أُقِرّ تعيينها في منصبها بغالبية 95 صوتا في مقابل واحد، كانت تقود البحرية بالوكالة منذ منتصف آب/أغسطس، بسبب عرقلة سيناتور جمهوري التعيينات العسكرية لمعارضته سياسة البنتاغون المتعلقة بالإجهاض.

وقادت فرانشيتي خلال خدمتها في البحرية مدمرة بصواريخ موجهة وأسطولا من المدمرات ومجموعتين هجوميتين تابعتين لحاملتي طائرات.