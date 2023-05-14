كيف ينظر السوريون في تركيا إلى نتائج الانتخابات؟

يترقب سوريون لاجئون ومقيمون في تركيا نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انطلقت اليوم الأحد في عموم البلاد، بقلق شديد باعتبار أن النتائج قد تحدد مصيرهم في تلك البلاد وفي شكل تعامل السلطات معهم.

ولجأ إلى تركيا الكثير من السوريين مع بدء تفجّر الحرب الأهلية في بلادهم العام 2011، وزادت وتيرة اللجوء مع تصاعد الأحداث في العام 2015، حتى وصل عدد السوريين المقيمين في تركيا في 2022 إلى أكثر من 3 ملايين لاجئ، وفقًا لتقرير منشور على موقع "جمعية اللاجئين" على الإنترنت.

ويأتي قلق كثير من السوريين من نتائج الانتخابات باعتبار أن قضيتهم كانت دائمًا مثار بحث بين السياسيين والأحزاب المعارضة لنهج الرئيس رجب طيب أردوغان؛ ما أسهم أحيانًا في بث خطاب كراهية ضدهم.

وظلت القضية السورية وقضية اللاجئين السوريين عنوانًا في الحملات الانتخابية التركية، إذ أعلن تحالف الأمة عن خطته بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في غضون عامين على أبعد تقدير.