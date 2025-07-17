قتيلان وعشرات الجرحى في قصف روسي مكثف على دوبروبيليا الأوكرانية

قُتل شخصان وجُرح أكثر من 20 بضربة جوية روسية على ساحة بلدة دوبروبيليا القريبة من خط المواجهة الأربعاء، فيما تخشى السلطات وجود عالقين تحت الأنقاض.

ونفّذت روسيا هجمات بمئات المسيّرات على أوكرانيا كما قصفتها بالمدفعية وبصاروخ بالستي بين ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء، في تحد لدعوات دونالد ترامب من أجل التوصل لاتفاق سلام.

هدّد ترامب الإثنين بفرض عقوبات مشدّدة ضد موسكو إذا لم تتوصل خلال 50 يومًا إلى اتفاق سلام ينهي حربها على أوكرانيا.

وقالت السلطات الإقليمية في دوبروبيليا إن روسيا أسقطت قنبلة زنتها 500 كلغ (1100 رطل) على البلدة التي تبعد 20 كيلومترا من خط المواجهة.

وقال فاديم فيلاشكين، عضو الإدارة الإقليمية لدونيتسك في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي "معلومات محدثة عن قصف دوبروبيليا... قُتل شخصان وجُرح 22 آخرون".

أخبار ذات علاقة خبراء: مخاوف من تحالف روسي صيني غيّرت المعادلة الأمريكية تجاه أوكرانيا

وأشار إلى أن الهجوم الذي وقع في ساعة الذروة أصاب 54 متجرًا و13 مبنى في محيط الساحة المزدحمة.

وتابع "يحتمل وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، مع تواصل البحث عن ناجين".

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الهجوم بـ"المروّع".

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية اليومية إلى الأمة إنّ "ضرباتهم ليس لها معنى عسكري، بل تهدف فقط إلى التسبب بأكبر عدد ممكن من الضحايا".

وتعود محادثات السلام المباشرة الأخيرة بين مسؤولين أوكرانيين وروس إلى أكثر من شهر، ولم يحدّد أي موعد لاجتماعات جديدة على الرغم من إبداء الكرملين انفتاحه على مزيد من التواصل.

وأفاد سلاح الجوّ الأوكراني بهجوم روسي بنحو 400 مسيّرة بين ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء، وبصاروخ بالستي أطلق من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو.

الهجمات أوقعت قتيلة وعشرات الجرحى، إضافة إلى حصيلة الضربة في دوبروبيليا، وفق سلطات أوكرانية.

وتستهدف روسيا المدن الأوكرانية بضربات جوية بشكل شبه يومي في إطار هجومها الذي أطلقته في شباط/فبراير 2022.

وتواصل القوّات الروسية التي تحتلّ حوالى 20 % من الأراضي الأوكرانية تقدّمها على الجبهة بوجه جيش أوكراني أقلّ عديدا وعتادا.

والإثنين، قال ترامب إنه ابرم اتفاقا مع حلف شمال الأطلسي لإمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وأسلحة أمريكية، مبديا استياءه لعدم قبول روسيا بوقف إطلاق النار.