نائب تركي يُنقل إلى العناية المركزة في وضع حرج بعد عراك عنيف داخل البرلمان

أُدخل نائب تركي معارض إلى المستشفى ووضع في العناية المركزة، اليوم الثلاثاء، في أنقرة بعدما تلقى ضربة على الرأس خلال عراك في البرلمان، على ما أفادت برلمانية في حزبه.

وقالت إيلين جسور النائبة في حزب الخير التركي (قومي) الذي ينتمي إليه النائب المصاب حسين أورس: "تبين لنا أن وضعه تدهور بعد الضربة التي تلقاها على الرأس".