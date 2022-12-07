نائب تركي يُنقل إلى العناية المركزة في وضع حرج بعد عراك عنيف داخل البرلمان
أُدخل نائب تركي معارض إلى المستشفى ووضع في العناية المركزة، اليوم الثلاثاء، في أنقرة بعدما تلقى ضربة على الرأس خلال عراك في البرلمان، على ما أفادت برلمانية في حزبه.
وقالت إيلين جسور النائبة في حزب الخير التركي (قومي) الذي ينتمي إليه النائب المصاب حسين أورس: "تبين لنا أن وضعه تدهور بعد الضربة التي تلقاها على الرأس".
وأوضحت "جسور" أن أورس البالغ من العمر 58 عامًا في قسم العناية المركزة ووضعه "حرج".
وتُظهر المشاهد التي بثتها وسائل الإعلام التركية النائب عن طرابزون على البحر الأسود شمال شرق البلاد، يتلقّى ضربة من نائب في حزب العدالة والتنمية الحاكم (إسلامي محافظ).
ولم يعلق الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان فورًا على الحادثة.
ونشب العراك خلال مناقشة ميزانية العام 2023، وقال الناطق باسم حزب الخير كورشات زورلو: "تعرض نائبنا لهجوم قوي، وهذا يوم خزي للبرلمان التركي وكل الذين ارتكبوا هذا الاعتداء".
وغالبًا ما يحصل عراك وتبادل للكمات خلال مناقشات البرلمان التركي.