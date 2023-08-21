إصابة جندي إسرائيلي بانفجار لغم في الجولان‎

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن إصابة جندي بانفجار لغم بآلية عسكرية في مناطق الجولان شمالي البلاد.

وفي بيان مقتضب اطلعت عليه "إرم نيوز"، قال المتحدث باسم الجيش: "أصيب جندي بالجيش الإسرائيلي صباح اليوم، خلال عملية لإزالة الألغام.. الجندي كان يستقل عربة مدرعة، عندما انفجر اللغم الأرضي فيها".

وأضاف البيان "الجندي يبلغ من العمر 29 عامًا وأصيب بجروح طفيفة، وتم نقله، إلى مستشفى فيوريا، وحالته ليست حرجة".

يشار إلى أن مناطق الجولان المحاذية للحدود السورية، تكثر فيها الألغام الأرضية المزروعة في فترات سابقة، خلال زمن الحروب العربية، ويعمل الجيش الإسرائيلي وبشكل مستمر على إزالتها من كافة المناطق الحدودية.