تقرير: أمريكا عرضت على إسرائيل المساهمة بعمليات سرية ضد إيران

وأوضحت أنه "على الرغم من أن الأجندة الدولية لإدارة الرئيس جو بايدن مشغولة للغاية؛ إلا أنه وخلال الأسبوعين الماضيين زار ثلاثة من كبار المسؤولين الأمريكيين إسرائيل في الأسبوعين الماضيين، وذلك من أجل بحث صفقة شاملة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأشارت في تقريرها إلى أن "الصفقة تقوم على أساس التعاون الأمريكي مع إسرائيل ضد إيران مقابل أن يعمل نتنياهو على تهدئة المنطقة والحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي وتقوية السلطة الفلسطينية، وكبح جماح شركائه اليمينيين".

وبين التقرير، أن "الولايات المتحدة تريد من حكومة نتنياهو أن تتصرف ضمن الخطوط الحمراء التي حددتها الحكومة الأمريكية"، متابعا: "المسؤولون الأمريكيون اقترحوا على نتنياهو التركيز على القضية الإيرانية".



الجدير ذكره، أن ذلك يأتي في الوقت الذي وجهت فيه إيران اتهامات لإسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف مصنعا عسكريا في مدينة أصفهان الإيرانية، بينما أكدت تقارير عبرية، أنه استهدف مصنعا لتطوير الصواريخ فرط الصوتية.