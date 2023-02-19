سفير أمريكا يدعو نتنياهو للتمهل في خطته القضائية.. ووزير: اهتم بشؤونك الخاصة
دعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتمهل في تنفيذ خطته لإصلاح القضاء، التي أثارت غضبًا واسعًا واحتجاجاتٍ كبيرة.
وأثارت دعوة السفير الأمريكي غضب بعض أعضاء الحكوم الإسرائيلية، ورأوا أنه يتدخل فيما لا يعنيه.
وقد يُجري البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) غدًا الاثنين، أول تصويت من أصل 3 عمليات تصويت على مشروع قانون سيزيد من نفوذ الحكومة في اختيار القضاة ويضع حدودًا لسلطة المحكمة العليا لإلغاء القوانين أو إصدار حكم ضد السلطة التنفيذية، بحسب رويترز.
وقال السفير نايدز، في مدونة صوتية باسم "ذي آكس فايلز" نشرت على شبكة "سي.إن.إن" مساء السبت: "نقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي كما أقول لأولادي.. استعمل المكابح، تمهل، وحاول التوصل إلى التوافق والتقريب بين الأطراف".
وقال: "يريد نتنياهو، إنجاز أشياء مهمة، حسنًا؟.. يخبرنا بأنه يريد إنجاز أشياء مهمة.. قلت له، لرئيس الوزراء مئة مرة لا يمكننا قضاء الوقت في الأشياء التي نريد العمل عليها معًا إذا كانت النيران مشتعلة في فنائك الخلفي".
ولم يصدر رد حتى الآن من نتنياهو، لكن وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، قال لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان): "أقول للسفير الأمريكي استعمل أنت المكابح.. اهتم بشؤونك الخاصة.. أنت لست صاحب السيادة هنا لمناقشة الإصلاحات القضائية.. يسعدنا مناقشة الأمور الدبلوماسية والأمنية معك ولكن احترم ديمقراطيتنا".
وحذَّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، من أن البلاد على شفا "انهيار دستوري واجتماعي" ويحاول التقريب بين الحكومة والمعارضة للاتفاق على إصلاحات قانونية وتجميد التشريع المتعلق بالخطة الحالية التي أظهرت استطلاعات رأي متعاقبة أنها لا تحظى بدعم كبير نسبيًّا وأثارت احتجاجات على مستوى إسرائيل.
وقال نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهمة فساد ينفيها عن نفسه، إن "التغييرات ضرورية من أجل إعادة التوازن بين الحكومة والكنيست والقضاء الذي يتهمه البعض في الائتلاف الحاكم بالنخبوية وتجاوز سلطاته للتدخل في الشأن السياسي".