سفير أمريكا يدعو نتنياهو للتمهل في خطته القضائية.. ووزير: اهتم بشؤونك الخاصة

دعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتمهل في تنفيذ خطته لإصلاح القضاء، التي أثارت غضبًا واسعًا واحتجاجاتٍ كبيرة.

وأثارت دعوة السفير الأمريكي غضب بعض أعضاء الحكوم الإسرائيلية، ورأوا أنه يتدخل فيما لا يعنيه.