روسيا تتهم امريكا بالاستعداد لاجراء تجارب نووية وتهدد بالمثل‎

وأضاف: "كل شيء يعتمد على الولايات المتحدة، إذا اتبعت واشنطن المسار المدمر للتجارب النووية، فإن الموقف الذي صرح به الرئيس الروسي سيعمل (البدء بإجراء تجارب نووية)".

وتابع: "سنضطر إلى عمل هذا (التجارب النووية) وعندها سينشأ وضع مختلف تمامًا..المسؤولية ستقع على واشنطن".

وحول انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية أوضح المسؤول الروسي، أنه لم يكن لبلاده خيار سوى موازنة موقفها مع الولايات المتحدة التي تم انتظارها 23 عامًا، للتصديق على المعاهدة دون أن تقوم بذلك.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم الخميس الماضي، إن روسيا يمكن أن تلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت لاحق إلى أن رفض روسيا المحتمل التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني نيتها إجراء تجارب نووية.