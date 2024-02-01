وسط احتدام المنافسة.. هيلي تسخر من ترامب وبايدن

يأتي ذلك في ظل احتدام المنافسة بين المرشحين، خاصة بعد انتقادات شخصية وجهها ترامب لسفيرته السابقة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، والتي أخذت طابع السخرية.

وقال ترامب مؤخرًا في تجمع في لاكونيا، نيوهامشير: "إذا كنتم تريدون مرشحًا فاشلًا، يضع أمريكا في آخر اهتماماته، فصوّتوا لنيكي هيلي".

وكان ترامب سخِر من مظهر هيلي، ومن فساتينها "غير الراقية" حسب وصفه، وهو ما يكشف تصاعد النقد بين المتنافسين.