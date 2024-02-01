وسط احتدام المنافسة.. هيلي تسخر من ترامب وبايدن
وجهت المرشحة الجمهورية للرئاسة الأمريكية نيكي هيلي سهام نقدها لدولاند ترامب غريمها في منافسات قيادة الحزب إلى الرئاسة الأمريكية، وإلى الرئيس الحالي جو بايدن وسط احتدام المنافسة بينهم.
ونشرت هيلي عبر حسابها في منصة "إكس" صورة لـ "العجوزين الغاضبين" كما وصفتهما، وهما يرتديان قبعتين من الصوف وسط الثلوج، معلقة عليها بقولها: "المنافسة التي لا يريد أحد رؤيتها مجددًا". في إشارة منها إلى انتخابات 2020.
يأتي ذلك في ظل احتدام المنافسة بين المرشحين، خاصة بعد انتقادات شخصية وجهها ترامب لسفيرته السابقة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، والتي أخذت طابع السخرية.
وقال ترامب مؤخرًا في تجمع في لاكونيا، نيوهامشير: "إذا كنتم تريدون مرشحًا فاشلًا، يضع أمريكا في آخر اهتماماته، فصوّتوا لنيكي هيلي".
وكان ترامب سخِر من مظهر هيلي، ومن فساتينها "غير الراقية" حسب وصفه، وهو ما يكشف تصاعد النقد بين المتنافسين.