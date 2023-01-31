بعد هجوم أصفهان.. إيران تعلن توجيه ضربة لـ"خلية تتبع للخارج"

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن أعضاء الخلية وجنسياتهم، لافتا أن"العملاء الرئيسيين للخلية المذكورة خططوا لتنفيذ عملياتهم المعقدة بهدف الإخلال بالنظام العام والأمن الداخلي، وبعد الحصول على السلاح حاولوا قطع اتصالات الإنترنت وأجهزة المراقبة الإلكترونية".

وتابع: "تم القبض على وكيل الخلية وعدد من الأشخاص"، موضحا أنه "لا يزال اثنان من هذه المجموعة فارين ومطلوبين، ويجري العمل على اعتقالهما".

ولم يوضح المسؤول الإيراني فيما إذا كانت هناك صلة لهذه الخلية بهجوم أصفهان السبت.